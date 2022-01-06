«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10

Елена Жданович, заместитель директора по воспитательной работе вспомогательной школы-интерната № 10:

Дети окунулись в сказку, в волшебство. Каждый из нас, особенно детки с особенностями развития, очень нуждаемся в чуде. Мы начинаем готовиться с начала календарного года. Мы продумываем сценарий, подбираем под детей песенные и танцевальные номера. Работают педагоги слаженно. У нас очень хорошо работают музыкальные руководители, руководители объединений по интересам творческим, которые видят возможности детей, раскрывают их потенциал.