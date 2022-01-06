«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10
Новости Беларуси. Предпраздничное чудо. В рамках акции «Наши дети» депутаты Мингорсовета поздравили с наступающим Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната № 10, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для детей гости подготовили много сюрпризов. Им подарили профессиональную вокальную радиосистему, микрофон, а также сладкие угощения.
Воспитанники школы-интерната показали новогоднюю постановку «Добрая сказка». Каждый из ребят подготовил стихи, музыкальные и танцевальные номера.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Замечательные теплые слова были высказаны, замечательные подарки, нужные подарки были подарены. Нет чужих детей.
Сегодняшний день, в преддверии Рождества, подтверждает, что наша страна, жители нашей страны – это одна большая дружная страна.
Елена Жданович, заместитель директора по воспитательной работе вспомогательной школы-интерната № 10:
Дети окунулись в сказку, в волшебство. Каждый из нас, особенно детки с особенностями развития, очень нуждаемся в чуде. Мы начинаем готовиться с начала календарного года. Мы продумываем сценарий, подбираем под детей песенные и танцевальные номера. Работают педагоги слаженно. У нас очень хорошо работают музыкальные руководители, руководители объединений по интересам творческим, которые видят возможности детей, раскрывают их потенциал.
В учреждении обучаются 260 детей с особенностями развития. В преддверии праздника каждый ребенок нуждается во внимании.