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«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10

06 января 2022 15:34
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Новости Беларуси. Предпраздничное чудо. В рамках акции «Наши дети» депутаты Мингорсовета поздравили с наступающим Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната № 10, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Для детей гости подготовили много сюрпризов. Им подарили профессиональную вокальную радиосистему, микрофон, а также сладкие угощения.  

«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10-1

Воспитанники школы-интерната показали новогоднюю постановку «Добрая сказка». Каждый из ребят подготовил стихи, музыкальные и танцевальные номера.  

«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10-4

«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10-6

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Замечательные теплые слова были высказаны, замечательные подарки, нужные подарки были подарены. Нет чужих детей.

Сегодняшний день, в преддверии Рождества, подтверждает, что наша страна, жители нашей страны – это одна большая дружная страна.  

«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10-9

Елена Жданович, заместитель директора по воспитательной работе вспомогательной школы-интерната № 10:
Дети окунулись в сказку, в волшебство. Каждый из нас, особенно детки с особенностями развития, очень нуждаемся в чуде. Мы начинаем готовиться с начала календарного года. Мы продумываем сценарий, подбираем под детей песенные и танцевальные номера. Работают педагоги слаженно. У нас очень хорошо работают музыкальные руководители, руководители объединений по интересам творческим, которые видят возможности детей, раскрывают их потенциал.  

«Дети окунулись в сказку». Депутаты Мингорсовета поздравили с Рождеством учеников вспомогательной школы-интерната №10-12

В учреждении обучаются 260 детей с особенностями развития. В преддверии праздника каждый ребенок нуждается во внимании.  

# Новый год # общество # Андрей Бугров # Елена Жданович # Фотофакт

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