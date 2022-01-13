На Крещение в Минске желающие смогут окунуться в прорубь на 7 оборудованных площадках

Новости Беларуси. Окунуться в прорубь на Крещение минчане могут на семи площадках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оборудованные купели есть на спасательных станциях «Вяча», «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Птичь» и «Криница». Откроются они 18 января в 18:00. На станции «Дрозды» организуют праздничное мероприятие. Представители церкви проведут обряд освящения проруби. Рядом с организованными купелями установят женские и мужские раздевалки, будет работать и выездная торговля, организуют отапливаемые палатки, точки с горячим чаем. Дежурство будут нести Сотрудники ОСВОД и бригады врачей, чтобы при необходимости оказать помощь.

Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

К этому моменту нужно подходить осознанно и готовиться. Во-первых, нужно чувствовать свое состояние, самочувствие, здоровье. Может быть, у кого-то есть медицинские противопоказания к таким процедурам. Люди, когда приходят сюда окунаться, должны быть духовно настроены к этому. Следить – самое главное – за своим самочувствием. Если вы себя плохо чувствуете, не стоит этого делать.

Желающим окунуться в ледяную прорубь необходимо иметь при себе халат, сланцы и полотенце. Принять участие в обряде минчане могут до 19 января включительно.