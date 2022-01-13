Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе

Новости Беларуси. Народные традиции и обряды воссоздают в Мядельском районе. В январе здесь традиционно колядуют, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ходят по домам, поют песни и показывают сценки, а после собираются большой компанией за праздничным столом со щедрыми угощениями. Подробней в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В Старых Габах Мядельского района традиции наших предков помнят и чтят. А еще воссоздают обычаи так, как это было раньше. И в XXI веке продолжают колядовать. Ходят по домам с песнями и танцами. «Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа, читайте здесь.

Колядует в агрогородке и стар, и мал. Все проходит красочно и ярко. В эти дни ряженые надевают яркие костюмы, маски медведя или козы и ходят по домам с песнями и стихами. А в ответ подарок – щедрое угощение.

Виктория Николаева, жительница агрогородка Старые Габы:

Каждый праздник мы проводим очень весело. Приходят дети. На старый Новый год прошлый мы ходили. К дровам подходили и смотрели, какой будет у нас суженый. Ходили к людям, они хорошо к этому относились. Было приятно, что к ним приходят, песни поют. Они нас угощали.