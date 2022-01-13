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Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе

13 января 2022 14:33
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Новости Беларуси. Народные традиции и обряды воссоздают в Мядельском районе. В январе здесь традиционно колядуют, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ходят по домам, поют песни и показывают сценки, а после собираются большой компанией за праздничным столом со щедрыми угощениями.  

Подробней в сюжете Юлии Минич.  

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе-1

Юлия Минич, корреспондент:  
В Старых Габах Мядельского района традиции наших предков помнят и чтят. А еще воссоздают обычаи так, как это было раньше. И в XXI веке продолжают колядовать. Ходят по домам с песнями и танцами.  

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Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе-3

Колядует в агрогородке и стар, и мал. Все проходит красочно и ярко. В эти дни ряженые надевают яркие костюмы, маски медведя или козы и ходят по домам с песнями и стихами. А в ответ подарок – щедрое угощение.  

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе-5

Виктория Николаева, жительница агрогородка Старые Габы:  
Каждый праздник мы проводим очень весело. Приходят дети. На старый Новый год прошлый мы ходили. К дровам подходили и смотрели, какой будет у нас суженый. Ходили к людям, они хорошо к этому относились. Было приятно, что к ним приходят, песни поют. Они нас угощали.  

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе-7

Традиционно к празднику готовятся основательно: убирают дом, обязательно посещают баню и готовят убранство. Любимое занятие у девушек в эти дни – гадание на суженого. Так можно заглянуть в будущее.  

Гадают на суженого, поют песни и встречаются за праздничным столом. Посмотрите, какие традиции Коляд в Мядельском районе-9
# Традиции Беларуси # Виктория Николаева # Юлия Минич

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