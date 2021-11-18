Зенон Позняк о призывах оппозиции изолировать Беларусь: «Уже только за одну такую риторику их следует привлечь к ответственности»

Новости Беларуси. Санкционное давление, гуманитарный кризис, призывы беглой оппозиции к изоляции Беларуси. Все это звенья спланированной эскалации вокруг страны. Подобные действия уже критикуют даже в рядах оппонентов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зенон Позняк, оппозиционный политик:

Разрушению Беларуси помогают оппозиционные группы Латушко-Тихановской, которые просят ЕС закрыть границы, остановить весь транспортный транзит, блокировать белорусские банки, закрыть систему SWIFT. Политически слаборазвитые люди, видимо, не понимают, что говорят, потому что в существующей ситуации такая эскалация – это война и страдания для белорусов. Уже только за одну такую риторику их следует привлечь к ответственности.

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