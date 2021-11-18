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Зенон Позняк о призывах оппозиции изолировать Беларусь: «Уже только за одну такую риторику их следует привлечь к ответственности»

18 ноября 2021 16:17
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Новости Беларуси. Санкционное давление, гуманитарный кризис, призывы беглой оппозиции к изоляции Беларуси. Все это звенья спланированной эскалации вокруг страны. Подобные действия уже критикуют даже в рядах оппонентов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вот что по этому поводу сказал Зенон Позняк.

Зенон Позняк о призывах оппозиции изолировать Беларусь: «Уже только за одну такую риторику их следует привлечь к ответственности»-1

Зенон Позняк, оппозиционный политик:
Разрушению Беларуси помогают оппозиционные группы Латушко-Тихановской, которые просят ЕС закрыть границы, остановить весь транспортный транзит, блокировать белорусские банки, закрыть систему SWIFT. Политически слаборазвитые люди, видимо, не понимают, что говорят, потому что в существующей ситуации такая эскалация – это война и страдания для белорусов. Уже только за одну такую риторику их следует привлечь к ответственности.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Зенон Позняк # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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