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Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК

09 января 2024 19:17
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В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК. Его фигурантами стали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользуясь служебным положением, на протяжении трех с половиной лет подсудимые подделывали отчетность и обворовывали страну.

Анна Корольчук продолжит тему.

Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК-1

Приписки, хищения и подделка документов. В преступной схеме руководители и специалисты пяти сельхозпредприятий и главный фигурант уголовного дела – бывший первый зампред райисполкома. На протяжении трех с половиной лет он вынуждал подчиненных хозяйства подделывать отчетность, завышая показатели произведенного и реализованного молока более чем на 5 миллионов килограмм в общей сложности. Кроме того, с их директорами присвоил товарно-материальных ценностей на сумму более 5,5 тысячи рублей. К примеру, стройматериалы пошли на баню для экс-зампреда. Услуги рабочих оплачивали также за счет одного из хозяйств района. Уголовное дело заняло 8 томов.

Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК-4

Павел Чириков, прокурор Добрушского района:
По результатам рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем с учетом личности обвиняемого, наличия смягчающих, отягчающих вину обстоятельств основным фигурантам преступной деятельности было предложено к назначению наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 3 лет со штрафом и лишением права занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Остальным фигурантам преступной деятельности государственным обвинением было предложено к назначению наказание в виде ограничения свободы, а также исправительных работ на срок до двух лет.

Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК-7

Свою вину фигуранты дела признали, трех человек взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Всего по уголовному делу проходило более 40 подозреваемых, но благодаря закону об амнистии в отношении большинства процесс был прекращен. Несмотря на то, что руководители хозяйств полностью возместили причиненный ущерб, урон от их действий не восполнен. Все они лишены права занимать руководящие должности, а их преемникам досталось незавидное «наследство».

Подробности резонансного дела смотрите в видео.

# Хищение # общество # Анна Корольчук

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