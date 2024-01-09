Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК

В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК. Его фигурантами стали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользуясь служебным положением, на протяжении трех с половиной лет подсудимые подделывали отчетность и обворовывали страну. Анна Корольчук продолжит тему.

Приписки, хищения и подделка документов. В преступной схеме руководители и специалисты пяти сельхозпредприятий и главный фигурант уголовного дела – бывший первый зампред райисполкома. На протяжении трех с половиной лет он вынуждал подчиненных хозяйства подделывать отчетность, завышая показатели произведенного и реализованного молока более чем на 5 миллионов килограмм в общей сложности. Кроме того, с их директорами присвоил товарно-материальных ценностей на сумму более 5,5 тысячи рублей. К примеру, стройматериалы пошли на баню для экс-зампреда. Услуги рабочих оплачивали также за счет одного из хозяйств района. Уголовное дело заняло 8 томов.

Павел Чириков, прокурор Добрушского района:

По результатам рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем с учетом личности обвиняемого, наличия смягчающих, отягчающих вину обстоятельств основным фигурантам преступной деятельности было предложено к назначению наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 3 лет со штрафом и лишением права занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Остальным фигурантам преступной деятельности государственным обвинением было предложено к назначению наказание в виде ограничения свободы, а также исправительных работ на срок до двух лет.