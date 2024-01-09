Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК
В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК. Его фигурантами стали 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользуясь служебным положением, на протяжении трех с половиной лет подсудимые подделывали отчетность и обворовывали страну.
Анна Корольчук продолжит тему.
Приписки, хищения и подделка документов. В преступной схеме руководители и специалисты пяти сельхозпредприятий и главный фигурант уголовного дела – бывший первый зампред райисполкома. На протяжении трех с половиной лет он вынуждал подчиненных хозяйства подделывать отчетность, завышая показатели произведенного и реализованного молока более чем на 5 миллионов килограмм в общей сложности. Кроме того, с их директорами присвоил товарно-материальных ценностей на сумму более 5,5 тысячи рублей. К примеру, стройматериалы пошли на баню для экс-зампреда. Услуги рабочих оплачивали также за счет одного из хозяйств района. Уголовное дело заняло 8 томов.
Павел Чириков, прокурор Добрушского района:
По результатам рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем с учетом личности обвиняемого, наличия смягчающих, отягчающих вину обстоятельств основным фигурантам преступной деятельности было предложено к назначению наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 3 лет со штрафом и лишением права занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Остальным фигурантам преступной деятельности государственным обвинением было предложено к назначению наказание в виде ограничения свободы, а также исправительных работ на срок до двух лет.
Свою вину фигуранты дела признали, трех человек взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Всего по уголовному делу проходило более 40 подозреваемых, но благодаря закону об амнистии в отношении большинства процесс был прекращен. Несмотря на то, что руководители хозяйств полностью возместили причиненный ущерб, урон от их действий не восполнен. Все они лишены права занимать руководящие должности, а их преемникам досталось незавидное «наследство».
Подробности резонансного дела смотрите в видео.