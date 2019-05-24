Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас очень неплохая система образования, достаточно качественная. Если мы сравним, я опять повторю и вызову, наверное, бурю эмоций, муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу школу, то мы выигрываем по всем параметрам, и это правда!