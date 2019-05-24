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Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»

24 мая 2019 14:20
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Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас очень неплохая система образования, достаточно качественная. Если мы сравним, я опять повторю и вызову, наверное, бурю эмоций, муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу школу, то мы выигрываем по всем параметрам, и это правда!

Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Граждане более чем 180 стран обучаются в наших университетах. И в наших университетах, действительно, качественный профессорско-преподавательский состав.

И есть выдающиеся профессора, которые не просто блестяще читают лекции и работают со студентами, но и ещё ведут такую научно-исследовательскую работу, которой может гордиться весь мир!

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Ирина Старовойтова

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