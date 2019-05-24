Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»

Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас очень неплохая система образования, достаточно качественная. Если мы сравним, я опять повторю и вызову, наверное, бурю эмоций, муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу школу, то мы выигрываем по всем параметрам, и это правда!
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Граждане более чем 180 стран обучаются в наших университетах. И в наших университетах, действительно, качественный профессорско-преподавательский состав.
И есть выдающиеся профессора, которые не просто блестяще читают лекции и работают со студентами, но и ещё ведут такую научно-исследовательскую работу, которой может гордиться весь мир!