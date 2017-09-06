Запретить продажу спиртного на заправках и ограничить время реализации: бороться с алкоголизмом будут по-новому

Новости Беларуси. Пьянству бой! В Беларуси готовят новую стратегию борьбы с алкоголизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт и об ограничении время продажи спиртного, а также точечных запретах – например реализации алкоголя на автозаправках. Аргумент железный – 4 из 5 насильственных преступлений совершается именно под градусом. Максим Слиж, СТВ:

Есть такие люди, о которых уже принято говорить: с утра выпил, весь день свободен. И начинают они его у дверей магазинов задолго до их открытия.

Одни убивают спиртным собственное здоровье, а другие людей. В октябре 2016 года в Петриковском районе была убита 27-милетняя почтальон. Её зарубила топором односельчанка, имевшая непростую историю отношений с алкоголем. Причём пока тело девушки лежало в погребе, прямо над её останками хозяйка-убийца продолжала угощать гостей «сивухой», купленной за похищенные у девушки деньги.

Мария Николаева, старший эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

Тела жертв преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, бывают настолько изувечены, что с трудом отдаёшь себе отчёт, что это сделал человек. На теле погибших эксперты насчитывают до сотен ножевых ранений.

Выпитого за торжественным семейным застольем хватило гомельчанину для того, чтобы сжечь себя, жену, беременную дочь и её сожителя. Как установило следствие: сильнейший пожар стал последствием ссоры родственников. глава семейства просто взял бутылку ацетона облил всех и поджог. Пожар был такой силы, что частично разрушились межэтажные перекрытия и железобетонные стены. При чём семью соседи характеризовали как положительную.

Михаил Осипов, заместитель начальника управления правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома:

Получается, что 80% таких преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. И это конечно подталкивает к выводу что во всём виноват алкоголь, конечно ещё и социальная неустроенность и воспитание.

В таких странах как Испания, Норвегия и Финляндия действует государственная монополия на продажу алкоголя, запрещена полностью или ограничена реклама. Повышенное налогообложение вплоть да 50% с одного литра спирта плюс за розничную торговлю. Магазины специализированы и работают с 10.00 до 18.00. В Иране и вовсе «сухой закон». За пьянство – внушительные штрафы или уголовная ответственность. Сегодня в Беларуси проблема существует, а новые меры в борьбе с высоким градусом на подходе. Вот одни из первых предложений.

Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Можно говорить о десяти часах, на первых порах хотя бы 11 часам вечера, то есть после этого времени перестать реализовывать в розницу. Правильно бы было это сделать не только в магазинах, но и на автозаправочных станциях, которые становятся меккой для страждущих, которые не найдя спиртного в магазинах, устремляются туда, уже употребив, в том числе и за рулём своих автомобилей.

Но есть люди, которые приходят за помощью сами. Сергей Зорин решил, что больше жить от бутылки до следующей нельзя. Есть семья. Для неё жить нужно. Пришёл на реабилитацию и понял – здесь помогут.

Сергей Зорин:

Это началось сразу же после школы и продолжалось до последнего времени. Сейчас мне уже 36 лет. Здесь я вижу, что нам даётся второй шанс – научится жить.

Валерия Погоская, врач-психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Сегодня наш контингент – люди от 180летнего возраста до 55-летнего. Процентный состав мужчин и женщин примерно 50 на 50, а социвальные слои – все. В Минском областном клиническом центре повсюду рисунки и фотографии тех, кто смог спастись. Своей очереди ждёт и Андрей Сопот. Приехал из Херсона. Подсказали, где искать спасения родные.



Андрей Сопот:

Семья же у меня есть, дети. Не мог такой жизнью жить. Сам пытался несколько раз бросить, уезжал в Киев бросал, потом обратно начинал. Я не знал, что со мной происходит. У меня в Гомеле есть брат двоюродный. Я попросил его найти мне что-то в Беларуси, потому что знаю, что в вашей стране медицина на высшем уровне.