Интересные факты о Минске: Верхний город, улица Зыбицкая

Новости Беларуси. Любимому городу посвящается! Корреспонденты «Столичных подробностей» продолжают цикл сюжетов к юбилею Минска. Сегодня наш рассказ о Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Самое сердце столицы, которое сохранило следы истории и не затерялось среди современных кварталов. Не зря это место называют еще «Старым городом».

Верхний город – самое древнее место столицы. Каждый камень здесь насыщен историей. Но при этом, это стало традиционным местом отдыха молодёжи. Как так получилось, что седая древность и молодой задор сошлись вот в этих кварталах? Кстати, это одно из любимейших мест для селфи и съёмок у минчан. Вот и молодёжная группа режиссёров «Верхний город» решила снять небольшой документальный фильм про это место. За процессом съёмок наблюдаем мы.

Вероника Глинская, режиссёр:

Река Немига упоминается ещё в «Слове о Полку Игореве». Неизвестный автор повествует там о невероятно жестокой битве, развернувшейся между древнеславянскими племенами. Сейчас эти слова, кстати, выписаны на декоративных украшениях станции метро.

Верхний город – самое яркое воплощение эпохи Ренессанса. Там, где сейчас находится городская ратуша, в 1499 году было провозглашено, что Минск получил магдебургское право и стал вольным городом. Анастасия Щербина, режиссёр:

Особое место занимает Свято-Духов собор. Здесь хранятся мощи одной из самых почитаемых белорусских святых – Софии Слуцкой. Во время войны почти половина древних построек была разрушена. Но пришло время созидать, и в современной Беларуси историческая часть города обрела новую жизнь.

Тимур Батиров, режиссёр:

Через несколько недель Минчане не узнают мост на Немиге. Большая реконструкция идёт здесь уже месяц. Полностью заменили ограждения, а на тротуарах можно увидеть новую плитку с национальным орнаментом.

Дарья Ульчиц, режиссёр:

9 мая здесь также торжественно открыли отремонтированную набережную Свислочи. Жителям столицы уже успели полюбится новые стилизованные под старину лавочки и фонари. Верхний город – это не только предания старины. Здесь – на Зыбицкой – жизнь бьёт ключом круглые сутки. Не придти сюда молодая съёмочная группа не могла.

Иван Шаппо, режиссёр:

«Взорвала» столицу эта улица в 2015 году, став одним из самых тусовочных мест города. И до сих пор темпы не сбавляет. Вечером в пятницу или субботу в этом маленьком квартале может собраться до тысячи человек.

Сейчас здесь уже больше 30 баров. Принимать гостей здесь можно до 4 утра.