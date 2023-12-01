МАРТ усиливает контроль за товарами на прилавках магазинов

Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов, а для всех. Такое поручение Александр Лукашенко дал в начале этой недели на совещании с руководством правительства и Администрации Президента.

Перечень товаров, наличие которых на прилавках обязательно, разработан регулятором и должен соблюдаться повсеместно. Мониторинги – город это или городской поселок – различаться по своей строгости не будут. В контроле обеспеченности товарами, помогут, в том числе профсоюзы. По всей стране уже утверждены планы по торговому и бытовому обслуживанию в предпраздничные дни. В этом году в Беларуси к Новому году проведут более 600 ярмарок. Они начнут свою работу в регионах ровно через неделю, с 8 декабря.