«Я законопослушный, просто торопился»: минчане рассказывают, почему перебегают дорогу

Новости Беларуси. Более 20 аварий с участием пешеходов произошло в Минске только с начала 2019 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основном минчане переходили дорогу в неположенном месте, однако есть случаи и наезда прямо во дворе. 15 февраля по всей стране стартует акция «Сделаем дорогу безопасной», но работа по патрулированию проезжей части не прекращается. Так, сегодня к дежурной группе сотрудников ГАИ присоединилась и съемочная группа СТВ.