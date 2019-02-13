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«Я законопослушный, просто торопился»: минчане рассказывают, почему перебегают дорогу

13 февраля 2019 18:33
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Новости Беларуси. Более 20 аварий с участием пешеходов произошло в Минске только с начала 2019 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я законопослушный, просто торопился»: минчане рассказывают, почему перебегают дорогу-1

В основном минчане переходили дорогу в неположенном месте, однако есть случаи и наезда прямо во дворе. 15 февраля по всей стране стартует акция «Сделаем дорогу безопасной», но работа по патрулированию проезжей части не прекращается. Так, сегодня к дежурной группе сотрудников ГАИ присоединилась и съемочная группа СТВ.

Подробности в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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