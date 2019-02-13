Здоровая конкуренция и методики для установления цен. На итоговой коллегии МАРТ обсудили результаты работы за год

Новости Беларуси. Рост цен на товары, которые регулирует государство, не должен превысить прогнозные показатели по инфляции, а это значит, что увеличится стоимость этой продукции и услуг не более, чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 13 февраля, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прошла итоговая коллегия. На ней обсудили результаты работы за год. Одно из ключевых направлений – создание понятных и прозрачных методик для установления цен. Пилотным проектом стали грузовые железнодорожные перевозки. Теперь же внимание обратили на тарифы городского пассажирского транспорта (то есть стоимость проезда) и сотовой связи. Кроме того, для достижения цели Министерство заключило соглашение с субъектами, которые доминируют на рынке в своих секторах. Для них установлены соответствующие пределы повышения цен.

Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Что касается свободных цен, то основная работа проводится по соблюдению правил игры на рынке. Мы сейчас с Белорусской универсальной товарной биржей прорабатываем механизмы продажи сырья (в первую очередь, молока) на биржевых торгах, что, на наш взгляд, будет способствовать более эффективному распределению ресурса и повышению эффективности производства продукции и снижению цен для потребителей.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Наверное, у людей ощущение инфляции складывается, когда они смотрят на динамику отдельных товаров, которые они наиболее часто покупают. Они не оценивают инфляцию по всей корзине, как это делает Национальный статистический комитет. Поэтому это, конечно, субъективное ощущение. Тем не менее, с ними нужно работать, объяснять людям, что такое инфляция, какая она на самом деле, как мы ее сдерживаем. Во-вторых, конечно, эти издержки, которые есть сейчас, опережающий рост цен по отдельным позициям, они со временем тоже исчезнут, опять же, по мере развития конкуренции. Здоровая конкуренция на рынке – один из главных стимулов снижения цен. Для развития конкуренции МАРТ разработает отдельную программу. Участвует в ее создании и реализации международная финансовая корпорация. В ближайшее время стороны подпишут документ о трехлетнем сотрудничестве.