Академик НАН рассказал о средней продолжительности жизни пациентов после пересадки сердца

Сергей Прохоров, СТВ: Ну а есть цифра – сколько в среднем живут пациенты после таких сложнейших операций?

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

10-летняя выживаемость, мы это уже посчитали, в мире она составляет порядка 73-74 %. У нас 10-летняя выживаемость – 67 %.