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Академик НАН рассказал о средней продолжительности жизни пациентов после пересадки сердца

13 февраля 2019 16:41
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Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.

Сергей Прохоров, СТВ:
Ну а есть цифра – сколько в среднем живут пациенты после таких сложнейших операций?

Академик НАН рассказал о средней продолжительности жизни пациентов после пересадки сердца-1

Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
10-летняя выживаемость, мы это уже посчитали, в мире она составляет порядка 73-74  %. У нас 10-летняя выживаемость – 67 %.

Больше подробностей интервью читайте здесь.

# Операции по трансплантологии # общество # Сергей Прохоров # Юрий Островский # Фотофакт

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