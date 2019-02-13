Академик НАН рассказал о средней продолжительности жизни пациентов после пересадки сердца

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.
Сергей Прохоров, СТВ:
Ну а есть цифра – сколько в среднем живут пациенты после таких сложнейших операций?
Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Юрий Петрович Островский.
Сергей Прохоров, СТВ:
Ну а есть цифра – сколько в среднем живут пациенты после таких сложнейших операций?
Юрий Островский, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
10-летняя выживаемость, мы это уже посчитали, в мире она составляет порядка 73-74 %. У нас 10-летняя выживаемость – 67 %.
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