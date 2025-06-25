Лукашенко поздравил народ Словении с Днём государственности

Александр Лукашенко поздравил народ Словении с Днем государственности. Президент отметил, что Беларусь с глубоким уважением относится к нацеленности Словении сохранять национальные традиции и наследие. Это свидетельствует о силе духа словенского народа, его преданности идеалам свободы и независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше многолетнее сотрудничество является примером того, как народы могут налаживать конструктивные отношения на основе доверия и понимания. Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога. Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям – от экономики и торговли до образования и культуры. Уверен, что мудрость белорусов и словенцев, их стремление к миру и стабильности будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами.