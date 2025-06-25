Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,75%

Впервые за два года – плюс 25 базисных пунктов. С этого дня, 25 июня, в Беларуси меняется ставка рефинансирования. Теперь показатель составляет 9,75 %. Также увеличены ставки по основным операциям по поддержке ликвидности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.