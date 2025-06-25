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Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,75%

25 июня 2025 07:15
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Впервые за два года – плюс 25 базисных пунктов. С этого дня, 25 июня, в Беларуси меняется ставка рефинансирования. Теперь показатель составляет 9,75 %. Также увеличены ставки по основным операциям по поддержке ликвидности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,75%-2

Цель изменений пояснили в пресс-службе регулятора. Главное – стимулировать сберегательную активность, уменьшить рост потребительского импорта и снизить инфляционное давление, вызванное быстрым ростом доходов населения при отставании производительности труда. Также Нацбанк пересмотрел значения стандартного риска по операциям кредитно-депозитного рынка на июль, учитывая новые экономические условия. Основная цель – сохранить доступность банковских инвестиций и устойчивость экономического роста.

# Национальный банк Республики Беларусь

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