Как подобрать правильный макияж под свой овал лица: мастер-класс от визажиста Инны Леута

Инна Леута, визажист:

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим об овале лица. О правильном, красивом, женском овале лица.

Несколько главных правил, чтобы распознать свой собственный овал лица и правильно его скорректировать. Правило № 1. Сопоставьте, пожалуйста, вертикаль и горизонталь. Если вертикаль и горизонталь совпадают, то, скорее всего, у вас квадрат или круг. Если вертикаль преобладает, то, скорее всего, у вас прямоугольная форма лица или треугольная.

Правило № 2. Соотнесите, пожалуйста, пропорции своего лица. От межбровного пространства до начала роста волос. От межбровного пространства до кончика носа. И от кончика носа до кончика подбородка. Если все три части совпадают, я поздравляю вас – у вас чудесный овал лица. И вам корректировать ничего не нужно. Нужно просто слегка подчеркнуть рельеф вашего лица. А если одна из трех частей преобладает, то нужно немножечко ее стушевать.

И правило № 3. Правильная прическа – прекрасный овал лица.

Перед нами девушка Анна с очень правильно подобранной прической под овал лица. Объясню. У нее маленький лоб. Верхняя часть лица самая короткая. Чуть длиннее средняя часть лица и удлиненная нижняя часть лица. Соответственно, рекомендации по макияжу с таким овалом лица – акцент на губы не делать. Но поскольку прической скорректирован ее овал лица, то есть добавлен объем в верхней части и сфилированы концы. Губы выглядят гармонично в этом образе. Они не выбиваются и не портят ее овал лица.

Когда делаем светотеневую коррекцию в таком овале лица, можем слегка приподняться на подбородок такой коричнево-сероватой тенью. Слегка добавить румянец на верхнюю часть подбородка. Под скуловую впадинку стушевываем ближе к уголкам губ тем же серо-коричневым оттенком.

Для того, чтобы носик выглядел стройнее, проводим тоненькую полосочку светоотражающими текстурами на спинке носа.

Девушка Юлия. Посмотрим на пропорции ее лица. Первая часть удлинена. Вторая часть короче. И третья часть опять удлинена. Обратите внимание на ровную линию подбородка и линию лба. О чем это нам говорит? О том, что у Юлии прямоугольный овал лица. И самое главное в таком овале лица – не спускать низко скуловую коррекцию, не удлинять еще больше лицо. То есть корректировать скулы чуть-чуть более горизонтально, двигаясь к крылышку носа. Так же с прямоугольным овалом лица слегка стушуйте лоб к центру. И слегка челюстную зону.

Очень красиво в прямоугольном овале лица делать акцент на глаза, как у нашей девушки Юлии. И еще маленькая рекомендация – никогда не делайте центральный пробор, если вы носите распущенные волосы. Сдвигайте его слегка вправо или слегка влево. Для того, чтобы еще больше не вытягивать вертикаль своего лица.

У следующей нашей девушки Татьяны квадратный овал лица. Все три части совпадают, но при этом вертикаль не ярко выражена, она фактически совпадает с горизонталью. У Татьяна ярко выраженная челюстная косточка – немножко развернуты челюстные косточки. Также высокий зарост линии волос. Как же скорректировать такой овал лица? Очень легко это сделать челкой.

В таком овале лица также не стоит делать выразительными подскуловые впадинки, потому что еще больше начинает выделяться подчелюстная зона.

Слегка стушевываем челюстную косточку. Немножко затронем подбородок, не поднимаясь высоко. И слегка-слегка отрисуем подскуловую.

Дорогие девушки, не забывайте, что любой овал лица корректирует красивая улыбка и счастливые глаза. До новых встреч.