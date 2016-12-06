Новости Беларуси. Декрет о предупреждении социального иждивенчества сохранят, но устранят выявленные недостатки. Первые итоги борьбы с тунеядством 6 декабря подвели на совещании у главы государства.

Правительство внесло предложения по корретировке документа. На данный момент уже 9,5 тысяч человек уплатили сбор. При чем 4 тысячи сделали это добровольно, после того как документ вступил в силу. Всего же извещения направлены 73 тысячам белорусов.

Как отметил Александр Лукашенко, трудоспособные граждане должны работать, ведь государство несет затраты на здравоохранение и другие социальные гарантии. И пользоваться ими имеют право все без исключения, в том числе и так называемые тунеядцы. Задача правительству – обеспечить людей работой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были предложения чуть ли не отказаться от этого декрета: много критики, тяжело администрировать и многие другие вопросы. Тогда я сказал, что какие бы ни были разговоры, для того, чтобы принимать дополнительное решение, надо пожить, поработать. Прошло более года. Мы сейчас уже более-менее видим, что дал этот декрет, какие положительные стороны этого документа. Недостатки есть? Ну что же, давайте поправлять. Если уж действительно мы видим, что это вред, мы не боимся признать, что этот документ не нужен, мы его отменим. Разные варианты возможны. Еще раз хочу подчеркнуть: меня настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, льготы получают определенные, бесплатное обслуживание. Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с таким: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает. И как трудяги на это реагировали. Меня в этом процессе волнует то, что человек, могущий работать, не инвалид, не ограниченных способностей, возможностей, он должен работать. Он должен работать, зарабатывать на себя, свою семью, своих детей и приносить пользу стране, уплачивая налоги.