«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября

Новости Беларуси. В субботу, 19 сентября, по центральным улицам Минска прогуливались женщины. Всего несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логики и каких-либо требований не было. Некоторые вновь взяли с собой детей.

На воскресенье, 20 сентября, был анонсирован так называемый «марш справедливости». Из варшавского офиса пришла и наводка – идти к Дворцу правосудия.