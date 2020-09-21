«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября

Новости Беларуси. В субботу, 19 сентября, по центральным улицам Минска прогуливались женщины. Всего несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логики и каких-либо требований не было. Некоторые вновь взяли с собой детей.
На воскресенье, 20 сентября, был анонсирован так называемый «марш справедливости». Из варшавского офиса пришла и наводка – идти к Дворцу правосудия.
Правда, написана она была с грамматическими ошибками.
Ближе к середине дня протестующие действительно начали собираться в разных частях города.
С каждым разом подобные мероприятия посещает все меньше людей. В этом можно убедиться, посмотрев видеозапись сверху. Тем не менее, толпа вновь вышла на проезжую часть и всеми способами старалась провоцировать милицию.
Стоит отметить, что в действиях якобы стихийных митингующих есть четкая координация. Перед толпой неизменно проезжает колонна велосипедистов, эдакая своеобразная разведка. В один момент прозвучали призывы идти к вокзалу.
Бессмысленные хождения по городу ни к чему не привели. Лишь намотали большое количество километров без какой-либо цели, в очередной раз испортили минчанам выходной и блокировали жизнь в городе.