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«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября

21 сентября 2020 07:21
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Новости Беларуси. В субботу, 19 сентября, по центральным улицам Минска прогуливались женщины. Всего несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логики и каких-либо требований не было. Некоторые вновь взяли с собой детей.

На воскресенье, 20 сентября, был анонсирован так называемый «марш справедливости». Из варшавского офиса пришла и наводка – идти к Дворцу правосудия.

«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября-1

Правда, написана она была с грамматическими ошибками.

Ближе к середине дня протестующие действительно начали собираться в разных частях города.

С каждым разом подобные мероприятия посещает все меньше людей. В этом можно убедиться, посмотрев видеозапись сверху. Тем не менее, толпа вновь вышла на проезжую часть и всеми способами старалась провоцировать милицию.

«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября-4

Стоит отметить, что в действиях якобы стихийных митингующих есть четкая координация. Перед толпой неизменно проезжает колонна велосипедистов, эдакая своеобразная разведка. В один момент прозвучали призывы идти к вокзалу.

Бессмысленные хождения по городу ни к чему не привели. Лишь намотали большое количество километров без какой-либо цели, в очередной раз испортили минчанам выходной и блокировали жизнь в городе.

«Марш справедливости» прошёл в Минске 20 сентября-7

На протяжении всего времени сотрудники МВД контролировали обстановку.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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