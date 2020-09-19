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Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

19 сентября 2020 17:33
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Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут.  

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»-1

Более крепкая позиция была даже у прохожих. Шумной молодежи этот мужчина долго грозил палкой и тщетно пытался призвать к здравому смыслу.  

Почему вы против таких мероприятий?  

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»-4

Потому что когда началась война, мне было пять с половиной лет. Мой отец погиб за Родину. Как я могу? Мне 50 долларов давали, и я не пошел.  

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»-7

Ксения Худолей: 
Зря мужчина пытался вразумить активисток. В толпе будто с нетерпением ожидали появления правоохранителей. Что же, вот здесь как раз есть логика: акцию никто даже не пытался санкционировать.  

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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