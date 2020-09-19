Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут.

Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более крепкая позиция была даже у прохожих. Шумной молодежи этот мужчина долго грозил палкой и тщетно пытался призвать к здравому смыслу.

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