Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»
Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут.
Более крепкая позиция была даже у прохожих. Шумной молодежи этот мужчина долго грозил палкой и тщетно пытался призвать к здравому смыслу.
Почему вы против таких мероприятий?
Потому что когда началась война, мне было пять с половиной лет. Мой отец погиб за Родину. Как я могу? Мне 50 долларов давали, и я не пошел.
Ксения Худолей:
Зря мужчина пытался вразумить активисток. В толпе будто с нетерпением ожидали появления правоохранителей. Что же, вот здесь как раз есть логика: акцию никто даже не пытался санкционировать.