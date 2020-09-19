«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями
Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут. Сегодня уже был заявлен «блестящий марш», но по дороге лоск только терялся, особенно в глазах наблюдателей со стороны.
Наш корреспондент Ксения Худолей также отправилась на женский марш. Но так и не поняла – ни целей, ни приемов, ни уж тем более смысла всего происходящего.
Ксения Худолей:
«Блестящий марш» – так этот женский митинг анонсировали Telegram-предводители – стартовал у Комаровского рынка. К назначенному времени – 15.00 – протестовать пришли немногие. Дам в целом в эту субботу собралось меньше. А вот выступающих против вмешательства в торговлю продавцов не заметить было трудно. Как только женская дружина слегка прибавила в объемах, тут же появились и предводители.
– На Богдановича! Жыве Беларусь!
Наша съемочная группа двинулась по маршруту «несогласных» женщин. Правда, через 10-15 минут случился курьез.
– Сейчас случилась довольно женская вещь: девочки запутались. Но теперь маршрут продуман.
Ксения Худолей:
В толпе традиционно школьницы и маленькие дети. Последние – в качестве прикрытия. На всякий случай.
Вы не боитесь, что вас будут обвинять, что ребенка с собой привезли?
Это не мой ребенок. Но я тоже ходила с детьми.
Почему вы шли с детьми и не боялись?
Когда я брала свою дочку, это был единственный шанс уйти оттуда не в автозак. Потому что они не могут схватить маму с детьми.
Ксения Худолей:
Однако выяснить, в поддержку каких идей дамы вышли на улицу, нам удалось едва ли. Движет протест женская логика: «сама не видела, но мне сказали».
За какие идеи вы выступаете?
За какие идеи – я не понимаю. Я понимаю, что я выступаю против беззакония, которое происходит сейчас в нашей стране. Чтобы у нас действительно соблюдался закон. А закон властями не соблюдается.
А какие законы не соблюдаются?
Ну, с начала выборов.
Я очень переживаю за будущее своей страны. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили свободно и счастливо.
Вы своих детей сюда не привели?
Они сейчас, к сожалению, в отъезде. У меня дочка учится за границей.
Солидарность с народом.
Каких перемен вы хотите?
В лучшую сторону. Чтобы мы свободно могли выйти и сказать свое слово, и чтобы нам за это ничего не было.
А кого-то из ваших родственников задерживали может?
Нет, слава богу.
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Ксения Худолей:
И все-таки мы говорим о политике. А значит альтернативу действующей власти девушки уже нашли. Правда, и сами пока не уверены в будущих лидерах. Все в лучших традициях женского непостоянства.
А вы за что выступаете?
За Тихановскую.
Как думаете, Тихановская справится с обязанностями Президента?
Все, что ей нужно – передать власть дальше.
А что она должна делать дальше?
Это уже более сложный вопрос. Мне кажется, пока ничего нельзя сделать больше, с ее точки зрения. Мне кажется, у нее есть какие-то планы, но ей сложно что-то делать, потому что она плохо разбирается в политике.
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Ксения Худолей:
Вопросов к этому протесту и правда больше, чем ответов. Зачем при виде милиции врываться в магазины и кафе? Зачем падать на холодный осенний асфальт, когда ОМОН, очевидно, спокоен? Это, к слову, один из самых показательных моментов.
Прийти на «блестящий женский митинг». Именно так его окрестили небезызвестные Telegram-каналы.
Ксения Худолей:
И напоследок, вот так выглядят милицейские автомобили при задержании. Никто не пакует людей штабелями, напротив – даже руку подают. Но так ведь неинтересно.