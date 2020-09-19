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«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями

19 сентября 2020 18:10
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Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут. Сегодня уже был заявлен «блестящий марш», но по дороге лоск только терялся, особенно в глазах наблюдателей со стороны.  

Наш корреспондент Ксения Худолей также отправилась на женский марш. Но так и не поняла – ни целей, ни приемов, ни уж тем более смысла всего происходящего.  

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-1

Ксения Худолей: 
«Блестящий марш» – так этот женский митинг анонсировали Telegram-предводители – стартовал у Комаровского рынка. К назначенному времени – 15.00 – протестовать пришли немногие. Дам в целом в эту субботу собралось меньше. А вот выступающих против вмешательства в торговлю продавцов не заметить было трудно. Как только женская дружина слегка прибавила в объемах, тут же появились и предводители.  

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-4

На Богдановича! Жыве Беларусь!  

Наша съемочная группа двинулась по маршруту «несогласных» женщин. Правда, через 10-15 минут случился курьез.

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-7

Что нас водят дворами?

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-10

Сейчас случилась довольно женская вещь: девочки запутались. Но теперь маршрут продуман.

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-13

Ксения Худолей: 
В толпе традиционно школьницы и маленькие дети. Последние – в качестве прикрытия. На всякий случай.

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-16

Вы не боитесь, что вас будут обвинять, что ребенка с собой привезли?

Это не мой ребенок. Но я тоже ходила с детьми.

Почему вы шли с детьми и не боялись?  

Когда я брала свою дочку, это был единственный шанс уйти оттуда не в автозак. Потому что они не могут схватить маму с детьми.  

Ксения Худолей:  
Однако выяснить, в поддержку каких идей дамы вышли на улицу, нам удалось едва ли. Движет протест женская логика: «сама не видела, но мне сказали».  

За какие идеи вы выступаете?

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-19

За какие идеи – я не понимаю. Я понимаю, что я выступаю против беззакония, которое происходит сейчас в нашей стране. Чтобы у нас действительно соблюдался закон. А закон властями не соблюдается.  

А какие законы не соблюдаются?  

Ну, с начала выборов.  

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-22

Я очень переживаю за будущее своей страны. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили свободно и счастливо.  

Вы своих детей сюда не привели?  

Они сейчас, к сожалению, в отъезде. У меня дочка учится за границей.  

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-25

Солидарность с народом.  

Каких перемен вы хотите?  

В лучшую сторону. Чтобы мы свободно могли выйти и сказать свое слово, и чтобы нам за это ничего не было.  

А кого-то из ваших родственников задерживали может?  

Нет, слава богу.  

Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-28

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-30

Ксения Худолей: 
И все-таки мы говорим о политике. А значит альтернативу действующей власти девушки уже нашли. Правда, и сами пока не уверены в будущих лидерах. Все в лучших традициях женского непостоянства.

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-33

А вы за что выступаете?  

За Тихановскую.  

Как думаете, Тихановская справится с обязанностями Президента?  

Все, что ей нужно – передать власть дальше.  

А что она должна делать дальше?  

Это уже более сложный вопрос. Мне кажется, пока ничего нельзя сделать больше, с ее точки зрения. Мне кажется, у нее есть какие-то планы, но ей сложно что-то делать, потому что она плохо разбирается в политике.  

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-36

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-38

Ксения Худолей:  
Вопросов к этому протесту и правда больше, чем ответов. Зачем при виде милиции врываться в магазины и кафе? Зачем падать на холодный осенний асфальт, когда ОМОН, очевидно, спокоен? Это, к слову, один из самых показательных моментов.  

Прийти на «блестящий женский митинг». Именно так его окрестили небезызвестные Telegram-каналы.  

«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями-41

Ксения Худолей: 
И напоследок, вот так выглядят милицейские автомобили при задержании. Никто не пакует людей штабелями, напротив – даже руку подают. Но так ведь неинтересно.  

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Нина Багинская # Фотофакт

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