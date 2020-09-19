«За какие идеи – я не понимаю». Участницы «блестящего марша» прошлись по Минску и поделились своими мыслями

Новости Беларуси. Суббота – женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждой субботой ряды женщин под бчб-флагами редеют, а амбиции растут. Сегодня уже был заявлен «блестящий марш», но по дороге лоск только терялся, особенно в глазах наблюдателей со стороны. Наш корреспондент Ксения Худолей также отправилась на женский марш. Но так и не поняла – ни целей, ни приемов, ни уж тем более смысла всего происходящего.

Ксения Худолей:

«Блестящий марш» – так этот женский митинг анонсировали Telegram-предводители – стартовал у Комаровского рынка. К назначенному времени – 15.00 – протестовать пришли немногие. Дам в целом в эту субботу собралось меньше. А вот выступающих против вмешательства в торговлю продавцов не заметить было трудно. Как только женская дружина слегка прибавила в объемах, тут же появились и предводители.

– На Богдановича! Жыве Беларусь! Наша съемочная группа двинулась по маршруту «несогласных» женщин. Правда, через 10-15 минут случился курьез.

– Что нас водят дворами?

– Сейчас случилась довольно женская вещь: девочки запутались. Но теперь маршрут продуман.

Ксения Худолей:

В толпе традиционно школьницы и маленькие дети. Последние – в качестве прикрытия. На всякий случай.

Вы не боитесь, что вас будут обвинять, что ребенка с собой привезли? Это не мой ребенок. Но я тоже ходила с детьми. Почему вы шли с детьми и не боялись? Когда я брала свою дочку, это был единственный шанс уйти оттуда не в автозак. Потому что они не могут схватить маму с детьми. Ксения Худолей:

Однако выяснить, в поддержку каких идей дамы вышли на улицу, нам удалось едва ли. Движет протест женская логика: «сама не видела, но мне сказали». За какие идеи вы выступаете?

За какие идеи – я не понимаю. Я понимаю, что я выступаю против беззакония, которое происходит сейчас в нашей стране. Чтобы у нас действительно соблюдался закон. А закон властями не соблюдается. А какие законы не соблюдаются? Ну, с начала выборов.

Я очень переживаю за будущее своей страны. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили свободно и счастливо. Вы своих детей сюда не привели? Они сейчас, к сожалению, в отъезде. У меня дочка учится за границей.

Солидарность с народом. Каких перемен вы хотите? В лучшую сторону. Чтобы мы свободно могли выйти и сказать свое слово, и чтобы нам за это ничего не было. А кого-то из ваших родственников задерживали может? Нет, слава богу. Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка

Ксения Худолей:

И все-таки мы говорим о политике. А значит альтернативу действующей власти девушки уже нашли. Правда, и сами пока не уверены в будущих лидерах. Все в лучших традициях женского непостоянства.

А вы за что выступаете? За Тихановскую. Как думаете, Тихановская справится с обязанностями Президента? Все, что ей нужно – передать власть дальше. А что она должна делать дальше? Это уже более сложный вопрос. Мне кажется, пока ничего нельзя сделать больше, с ее точки зрения. Мне кажется, у нее есть какие-то планы, но ей сложно что-то делать, потому что она плохо разбирается в политике. Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

Ксения Худолей:

Вопросов к этому протесту и правда больше, чем ответов. Зачем при виде милиции врываться в магазины и кафе? Зачем падать на холодный осенний асфальт, когда ОМОН, очевидно, спокоен? Это, к слову, один из самых показательных моментов. Прийти на «блестящий женский митинг». Именно так его окрестили небезызвестные Telegram-каналы.