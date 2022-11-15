Прямой эфир

За год белорусу надо съесть 134 кг мяса и выпить 840 л молока. Сколько сельхозпродукции в нашей стране?

15 ноября 2022 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объем экспорта сельхозпродукции Беларуси вырос на четверть. Наши аграрии получают ее столько, что, если разделить на каждого жителя, получится: за год белорусу надо съесть 134 килограмма мяса, около 400 яиц и выпить 840 литров молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно – это перебор.

За год белорусу надо съесть 134 кг мяса и выпить 840 л молока. Сколько сельхозпродукции в нашей стране?-1

Собственный рынок насыщен, есть достаточно запасов, а остальное идет на продажу. 70 % зарубежных поставок приходится на Россию. Больше всех продуктов питания среди всех регионов Беларуси отгружает Брестская область. В тройке также Минская и Гродненская.

Сегодня у лидеров производственного рынка и представителей крупнейших торговых сетей Беларуси и стран ЕАЭС есть еще одна возможность обсудить перспективы сотрудничества. В Минске открывается 28-я по счету оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо». Она объединила более 100 участников.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?
15 ноября 2022 09:09

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?

Как подготовить машину к холодам? Напоминаем основные правила водителям
15 ноября 2022 08:53

Как подготовить машину к холодам? Напоминаем основные правила водителям

Есть и случаи обмана под предлогом сдачи квартир в аренду. Какие ещё схемы используют мошенники?
15 ноября 2022 07:56

Есть и случаи обмана под предлогом сдачи квартир в аренду. Какие ещё схемы используют мошенники?