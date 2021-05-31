«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Тезисы обращения главы государства в Овальном зале парламента ответили на многие вопросы и расставили акценты. Гости программы «Постскриптум» проанализировали выступление и поделились своими впечатлениями от встречи.

Как и почему по мировым меркам небольшое европейское государство оказалось на острие даже не холодной – «ледяной» войны?

Ну не вписывается суверенная Беларусь в те, скажем, расклады, которые рисуются для постсоветского пространства.

Как не допустить дестабилизации в стране и, наконец, достучаться до мирового сообщества: Беларусь пишет и будет писать свою историю по собственному сценарию?