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«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»

31 мая 2021 13:57
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Новости Беларуси. Тезисы обращения главы государства в Овальном зале парламента ответили на многие вопросы и расставили акценты. Гости программы «Постскриптум» проанализировали выступление и поделились своими впечатлениями от встречи.

«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»-1

Как и почему по мировым меркам небольшое европейское государство оказалось на острие даже не холодной – «ледяной» войны?

«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»-4

Ну не вписывается суверенная Беларусь в те, скажем, расклады, которые рисуются для постсоветского пространства.

Как не допустить дестабилизации в стране и, наконец, достучаться до мирового сообщества: Беларусь пишет и будет писать свою историю по собственному сценарию?

«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»-7

Сегодня это террор, наверное, всего народа Республики Беларусь. Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения.

О большой геополитической игре, в которую оказалась не по собственной воле втянута Беларусь, рассуждают эксперты программы «Постскриптум» на телеканале СТВ во вторник, 1 июня, в 19:30.

# Международная политика # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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