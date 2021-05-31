«Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Тезисы обращения главы государства в Овальном зале парламента ответили на многие вопросы и расставили акценты. Гости программы «Постскриптум» проанализировали выступление и поделились своими впечатлениями от встречи.
Новости Беларуси. Тезисы обращения главы государства в Овальном зале парламента ответили на многие вопросы и расставили акценты. Гости программы «Постскриптум» проанализировали выступление и поделились своими впечатлениями от встречи.
Как и почему по мировым меркам небольшое европейское государство оказалось на острие даже не холодной – «ледяной» войны?
Ну не вписывается суверенная Беларусь в те, скажем, расклады, которые рисуются для постсоветского пространства.
Как не допустить дестабилизации в стране и, наконец, достучаться до мирового сообщества: Беларусь пишет и будет писать свою историю по собственному сценарию?
Сегодня это террор, наверное, всего народа Республики Беларусь. Нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения.
О большой геополитической игре, в которую оказалась не по собственной воле втянута Беларусь, рассуждают эксперты программы «Постскриптум» на телеканале СТВ во вторник, 1 июня, в 19:30.