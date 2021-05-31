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«Смонтировали основные балки». Как идёт восстановление обрушившегося недалеко от Борисова моста

31 мая 2021 14:05
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Новости Беларуси. Временный мост через реку Рова возле деревни Семеньковичи Борисовского района на финальной стадии строительства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас

«Смонтировали основные балки». Как идёт восстановление обрушившегося недалеко от Борисова моста-1

Мост обрушился около двух недель назад. Восстановительные работы на объекте начались сразу же. Они ведутся круглосуточно. На объекте заняты около 20 человек, четверо из них выходят в ночную смену. Ремонт проходит в соответствии с разработанным графиком. Пока движение на этом участке ограничено. Организован объезд. Совсем скоро планируют восстановить движение.

«Смонтировали основные балки». Как идёт восстановление обрушившегося недалеко от Борисова моста-4

Виталий Павлюченко, старший прораб филиала МСУ-6 ОАО «Мостострой»:
На данный момент выполнили опору № 1 и опору № 2, смонтировали основные балки, на которые будет ложиться основное перекрытие. И второго числа, я думаю, мы пустим движение.

«Смонтировали основные балки». Как идёт восстановление обрушившегося недалеко от Борисова моста-7

Этот мост временный. После будет возводиться постоянная и окончательная конструкция. Проектное решение по этому объекту пока на стадии разработки.

# Мосты Беларуси # общество # Виталий Павлюченко # Фотофакт

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