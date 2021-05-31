«Смонтировали основные балки». Как идёт восстановление обрушившегося недалеко от Борисова моста

Новости Беларуси. Временный мост через реку Рова возле деревни Семеньковичи Борисовского района на финальной стадии строительства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас

Мост обрушился около двух недель назад. Восстановительные работы на объекте начались сразу же. Они ведутся круглосуточно. На объекте заняты около 20 человек, четверо из них выходят в ночную смену. Ремонт проходит в соответствии с разработанным графиком. Пока движение на этом участке ограничено. Организован объезд. Совсем скоро планируют восстановить движение.

Виталий Павлюченко, старший прораб филиала МСУ-6 ОАО «Мостострой»:

На данный момент выполнили опору № 1 и опору № 2, смонтировали основные балки, на которые будет ложиться основное перекрытие. И второго числа, я думаю, мы пустим движение.