Марина Ленчевская: лайнер Ryanair приземлился в Берлине, и западные СМИ подали эту информацию как рядовую. Это двойные стандарты

Поводом стала оценка произошедшего в небе над Беларусью и Германией. Депутат Марина Ленчевская подчеркнула: к аналогичным случаям вынужденной посадки самолетов сейчас применяется принцип двойных стандартов. При этом ситуацию с возможным минированием авиасудна в небе над Берлином умышленно замалчивают иностранные СМИ.

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси призывают зарубежных коллег оценивать события, развивающиеся вокруг нашей страны, объективно и справедливо. Об этом 31 мая заявили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какие необъективные оценки ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, даются западными политиками. И, как следствие, несправедливые санкции. Вот только один конкретный недавний пример, когда в Минске приземлился лайнер авиакомпании Ryanair. Какая была шумиха. И буквально вчера лайнер этой же авиакомпании Ryanair приземлился в Берлине. И западные СМИ подали эту информацию как рядовую. Это двойные стандарты, и это очевидно. Мы сегодня как парламентарии готовы доносить данную позицию до наших коллег из других стран и призывать к тому, чтобы ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны, была дана объективная и правильная оценка.

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Стало известно, что сообщение о бомбе на борту летевшего в Краков самолета расследует польская полиция. Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы. Других подробностей пресс-служба краковской полиции не раскрывает.