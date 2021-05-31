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«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине

31 мая 2021 11:18
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Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ мнение политолога Александра Шпаковского о двойных стандартах в оценке произошедшего в небе над Беларусью и Германией.

Самолёт Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за угрозы взрыва бомбы. Читайте здесь.

«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине-1

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Если бы на борту Ryanair, следовавшего из Дублина в Краков и по стечению обстоятельств вынужденного приземлиться в Берлине, был обнаружен гражданин или группа граждан, интересовавших немецкие спецслужбы, я абсолютно уверен, что эти люди были бы арестованы. Но вместе с тем ни у кого, в том числе вот этой российской либеральной публики, которая там продолжает кукарекать из-за границы, ни у кого бы даже не возникло мысли объявить о том, что этот инцидент является провокацией немецкой БНД. Мы видим совершенно другую реакцию и заранее заготовленные шаблонные заявления. Это вызывает определенные мысли, скажем прямо.

# общество # общество # Александр Шпаковский # Фотофакт

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