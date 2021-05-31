«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Если бы на борту Ryanair, следовавшего из Дублина в Краков и по стечению обстоятельств вынужденного приземлиться в Берлине, был обнаружен гражданин или группа граждан, интересовавших немецкие спецслужбы, я абсолютно уверен, что эти люди были бы арестованы. Но вместе с тем ни у кого, в том числе вот этой российской либеральной публики, которая там продолжает кукарекать из-за границы, ни у кого бы даже не возникло мысли объявить о том, что этот инцидент является провокацией немецкой БНД. Мы видим совершенно другую реакцию и заранее заготовленные шаблонные заявления. Это вызывает определенные мысли, скажем прямо.