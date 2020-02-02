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Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

02 февраля 2020 17:09
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Новости Беларуси. В Германии и Польше, к примеру, чтобы взять животное под свою опеку, необходимо подписать договор об усыновлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За нарушение его условий предусмотрена серьезная ответственность.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-1

За жестокое обращение с животными в Латвии полагается тюремный срок в 4 года. А наказать питомца «не словом» будет стоить греку 15 тысяч евро.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-4



Наиболее близкий для Беларуси по ментальному и социальному ориентиру модельный закон СНГ «Об обращении с животными». Документ носит рекомендательный характер, в нем удачно вводится категория «требования при обращении с животными». Для нового белорусского закона международный акт может стать подходящим фундаментом.

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-7

Над новым законопроектом работу ведут несколько лет. Портфель с наработками перешел от предшественников к новому парламентскому созыву. И, стоит полагать, долгожданные изменения не заставят себя ждать.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-10

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень много людей обращалось ко мне в ходе личного приема именно с этим вопросом. Внутри парламента есть понимание того, что необходимо совершенствовать действующее законодательство. И вопросы, которые поднимают граждане и общественные организации, достаточно обширные (вопросы стерилизации, чипирования, регулирование вопроса отлова).

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-13

На мой взгляд, нужно четко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних, животных-компаньонов. Что касается зарубежных стран, то это сделано, и в других странах завести крокодила или удава считается нарушением закона. На мой взгляд, это абсолютно правильно.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-16

Зоовопросы в нашей стране регулирует постановление Совета Министров от 2001 года. С момента его принятия прогремело немало курьезных разбирательств. 

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-19

Мария Василевич:
Не так давно Министерством ЖКХ было инициирован и разработан проект нового постановления Совета Министров, который будет регулировать эти вопросы. Он был разработан в тесном сотрудничестве и с зоозащитниками, биологами, кинологами и сейчас находится в стадии согласования. Я думаю, что в ближайшее время, это пару месяцев, он вступит в силу.

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-22

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»-24

# Домашние животные # общество # Мария Василевич # Ксения Худолей # Фотофакт

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