Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

Новости Беларуси. В Германии и Польше, к примеру, чтобы взять животное под свою опеку, необходимо подписать договор об усыновлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За нарушение его условий предусмотрена серьезная ответственность.

За жестокое обращение с животными в Латвии полагается тюремный срок в 4 года. А наказать питомца «не словом» будет стоить греку 15 тысяч евро.





Наиболее близкий для Беларуси по ментальному и социальному ориентиру модельный закон СНГ «Об обращении с животными». Документ носит рекомендательный характер, в нем удачно вводится категория «требования при обращении с животными». Для нового белорусского закона международный акт может стать подходящим фундаментом.

Над новым законопроектом работу ведут несколько лет. Портфель с наработками перешел от предшественников к новому парламентскому созыву. И, стоит полагать, долгожданные изменения не заставят себя ждать.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много людей обращалось ко мне в ходе личного приема именно с этим вопросом. Внутри парламента есть понимание того, что необходимо совершенствовать действующее законодательство. И вопросы, которые поднимают граждане и общественные организации, достаточно обширные (вопросы стерилизации, чипирования, регулирование вопроса отлова).

На мой взгляд, нужно четко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних, животных-компаньонов. Что касается зарубежных стран, то это сделано, и в других странах завести крокодила или удава считается нарушением закона. На мой взгляд, это абсолютно правильно.

Зоовопросы в нашей стране регулирует постановление Совета Министров от 2001 года. С момента его принятия прогремело немало курьезных разбирательств. Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?