Прямой эфир

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования РБ об особенностях вступительной кампании-2015

08 июля 2015 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские ВУЗы начинают принимать документы. Об особенностях вступительной кампании 2015 рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь.

Каковы сроки подачи документов?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Сегодня начинается приём документов на бюджет. Он завершится 15 июля. Но я обращаю внимание: с 8 по 15 июля нужно подать документы не только всем, поступающим на бюджет, но и тем, кто поступает и на бюджет, и на платное и сдаёт, кто сдаёт внутреннее вступительное испытание в учреждениях образования.

С этого года сроки поступления на бюджетное обучение увеличены на два дня. С чем это связано?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Мы действительно увеличили по сравнению с прошлым годом на два рабочих дня. Это связано с просьбами некоторых учреждений образования: продлить сроки вступительной компании на бюджет из-за большого количества желающих. В частности, с таким предложением выступили медицинские ВУЗы. И мы удовлетворили просьбу Минздрава.

Что касается вступительных экзаменов.  Расскажите про их сроки?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Они начинаются сразу, как только закончится приём документов на бюджет - 16 июля. С 16 по 21 июля - для всех ВУЗов. С 16 июля по 25 июля - для творческих (немного длиннее срок), с 16 июля по 19 июля - для силовых.

По статистике, сколько сейчас ВУЗов готовы принять абитуриентов. И какова численность абитуриентов, которые готовы продолжать свое обучение.

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Численность ВУЗов не изменилась. Как было в прошлом году - 504 ВУЗа, так в этом на вступительной кампании они и остаются а таком же количестве. А готовы принять 27, 9 тыс. человек. Это на 300 бюджетных мест меньше, чем мы приняли в 2014 году, и где-то на 1 тыс. больше - мест на платной основе. Меньше, чем приняли, в 2014 году. Потому что, во-первых, все эти приёмы удовлетворяют заказчиков. Есть заказ - есть места.

 

# общество # Фотофакт # Образование # Вступительная кампания # Марина Суворова

Другие новости рубрики

Все новости
Обладательница Ордена Матери, мать пятерых детей, Оксана Бекасова: Детям комфортнее, когда их много!
08 июля 2015 07:14

Обладательница Ордена Матери, мать пятерых детей, Оксана Бекасова: Детям комфортнее, когда их много!

История свадеб от язычества до Советского Союза в минском ракурсе
07 июля 2015 15:40

История свадеб от язычества до Советского Союза в минском ракурсе

Дубрава Чапских в Минске: более 480 видов растений, сосна Мюррея и дуб с уникальной формой
07 июля 2015 15:03

Дубрава Чапских в Минске: более 480 видов растений, сосна Мюррея и дуб с уникальной формой