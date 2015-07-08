Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования РБ об особенностях вступительной кампании-2015

Белорусские ВУЗы начинают принимать документы. Об особенностях вступительной кампании 2015 рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь.

Каковы сроки подачи документов?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Сегодня начинается приём документов на бюджет. Он завершится 15 июля. Но я обращаю внимание: с 8 по 15 июля нужно подать документы не только всем, поступающим на бюджет, но и тем, кто поступает и на бюджет, и на платное и сдаёт, кто сдаёт внутреннее вступительное испытание в учреждениях образования.

С этого года сроки поступления на бюджетное обучение увеличены на два дня. С чем это связано?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Мы действительно увеличили по сравнению с прошлым годом на два рабочих дня. Это связано с просьбами некоторых учреждений образования: продлить сроки вступительной компании на бюджет из-за большого количества желающих. В частности, с таким предложением выступили медицинские ВУЗы. И мы удовлетворили просьбу Минздрава.

Что касается вступительных экзаменов. Расскажите про их сроки?

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Они начинаются сразу, как только закончится приём документов на бюджет - 16 июля. С 16 по 21 июля - для всех ВУЗов. С 16 июля по 25 июля - для творческих (немного длиннее срок), с 16 июля по 19 июля - для силовых.

По статистике, сколько сейчас ВУЗов готовы принять абитуриентов. И какова численность абитуриентов, которые готовы продолжать свое обучение.

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Численность ВУЗов не изменилась. Как было в прошлом году - 504 ВУЗа, так в этом на вступительной кампании они и остаются а таком же количестве. А готовы принять 27, 9 тыс. человек. Это на 300 бюджетных мест меньше, чем мы приняли в 2014 году, и где-то на 1 тыс. больше - мест на платной основе. Меньше, чем приняли, в 2014 году. Потому что, во-первых, все эти приёмы удовлетворяют заказчиков. Есть заказ - есть места.