История свадеб от язычества до Советского Союза в минском ракурсе

Свадебные обычаи начали складываться еще до принятия христианства, во времена язычества. Защитниками брака и семьи считались две богини – мама Лада (от слова «ладить») и ее дочь Леля, что означает «лелеять».

У славян был символичный праздник лельник: весной незамужние девушки собирались на поляне и выбирали самую красивую из них, наряжали барышню в белое платье, угощали, дарили ароматный букет и водили вокруг нее хороводы. Ее и называли Лелей – прекрасной защитницей семьи. Именно с этим праздником связана традиция дарить девушкам цветы.

На нашей территории располагались в те времена славянские племена дреговичей, кривичей и радимичей. Свадебные ритуалы у них были своенравными.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Радимичи, вятичи, северяне были достаточно жесткими, агрессивными и как таковой свадьбы у них не было. Девушек, жен будущих выбирали они себе так: понравилась девушка – начинали с ней жить. Иногда даже, не сговариваясь, воровали ее и делали своей женой. На юге располагались дреговичи, и у них были достаточно мягкие традиции. Был принцип сговора между родителями или, чуть позже, между молодыми. Проходил во время так называемого обряда «игры межи селы». Это было либо Купалье: девушки все собирались на берегу реки или озера, а в это время молодые люди приглядывались, где суженая, где красавица, где жена. И потом либо подходили к ней и тайно договаривались, будет ли она женой, и потом шли к родителям.

Начало XVII века – время расцвета религии. И в Минске одновременно существуют разные конфессии: униаты, православные, католики. Начинается строительство святынь.

В Верхнем городе по соседству находились и базилианские монастыри, и бернардинский комплекс, и иезуитский монастырь. Монахи и монахини не могли жениться и выходить замуж – они давали обет безбрачия. Но это больше относится к католической церкви, у православной – наоборот поощрялось, если у батюшки было много детей.

У католиков брак – духовный союз, один на всю жизнь, который не допускает разводов. Причиной разлуки может стать лишь смерть одного из супругов. К организации бракосочетания подходят особенно.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

В день бракосочетания отец приводит невесту в белоснежном одеянии в церковь, ведет ее по длинному проходу между сиденьями и отдает ее руку будущему мужу. Затем молодые, взявшись за руки, подходят к алтарю, становятся на специальную мягкую подставочку и начинает процесс бракосочетания. Уже в конце, когда все выполнено, обещание любить друг друга вечно дано, кольцами обменялись, причастились, тогда молодые становятся мужем и женой.

Сценка развода показывает нам причины, по которым могли развести супругов во времена Великого княжества Литовского. И если в Европе еще даже не думали о брачном законодательстве, то в Статуте ВКЛ были документы, регулирующие вопросы брака и семьи.

В минской Ратуше находился суд, который занимался вопросами недвижимости, разделения имущества и должен был заботиться о вдовах и сиротах.

Согласно Статуту, развестись было не так просто. Нужно было получить разрешение от настоятеля церкви, да и процесс разделения имущества проходил в несколько этапов.

Покров день, который отмечают 14 октября, также связан с брачными отношениями. До Покрова девушек сватали, а вот после него начинался период свадеб.

С давних времен у белорусов была традиция покрывать голову молодой перед замужеством караваем, платком – это был символичный переход от девичества к замужеству.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Девушка в сентябре-октябре шла к иконе Божьей матери и говорила: «Божья матерь, как ты покрываешь землю листиками, как ты покрываешь воду льдом, покрой мою голову свадебным чепцом». Девушки очень хотели замуж, очень стремились. Ведь девушка, которая не выходила замуж, в принципе, не получала приданое, оставалась на иждивении родителей. Покров – это праздник, который в церкви связан с событием большим, когда Константинополь был в осаде и верующие собрались в главном храме, и им явилась Божья матерь и покрыла их белым покрывалом. Отсюда слово «покров». Так интерпретирует церковь это событие.

Сватовство, смотрины, обручение – все эти этапы прошла пресвятая София Слуцкая, чьи мощи сегодня хранятся в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Она вышла замуж как раз во время Покрова в 1600 году в Бресте. София Слуцкая родилась в 1585 году и стала одной из самых богатых и завидных невест, но всем женихам она отказывала.

Случилось так, что София осталась сиротой, у нее были опекуны, которые задолжали большую сумму денег роду Радзивиллов. Радзивиллы договариваются в счет долга взять замуж Софию Слуцкую. Однако встал вопрос различного вероисповедания молодоженов.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

София Слуцкая была исконно православной девушкой, а вот Радзивилл был кальвинистом. И в документе, который называется «вело» (это как наш сегодняшний брачный договор), было записано, что никогда на Слуцкой земле насильно униатство (а в это время был как раз период развития униатства) насаждаться не будет, Слуцк будет исконно православным городом. И сегодня мы говорим «митрополит Минский Слуцкий и всея Беларуси». Слуцк упоминается тоже. И сегодня женщины чтут Софию Слуцкую как защитницу больных и защитницу будущих матерей. Хотя у нее должен был быть ребенок, но, к сожалению, она умирает при родах.

В Троицком предместье сохранилось здание бывшей китаевской синагоги, в котором сейчас располагается Дом природы. Оно хранит в себе свадебные традиции, которые были характерны для еврейского народа.

Мужчину обязательно осыпали в синагоге конфетами, чтобы будущая жизнь была сладкой. Женщины обязательно посещали микву и очищались.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Процесс очищения в микве – это как бассейн наш – проходит под покровительством, под надзором старших женщин. Обязательно снимается весь лак, вся косметика, моются волосы, затем женщина несколько раз опускается в микву, чтобы очиститься. И только после этого она может стать женой. Обряд может проходить абсолютно везде, даже под открытым небом. Главное, чтобы была хупа – это балдахин, под которым находится жених и невеста. Зафиксировать момент бракосочетания может абсолютно любой. Главное, чтобы было обоюдное согласие. И в момент бракосочетания обязательно разбивается тарелка в память о разрушениях, которые были в Иерусалиме.

Славный ритуал для молодых – проехать по семи мостам и обязательно поцеловаться. Культурологи уверяют, что традиция появилась не так давно – в 60-е годы прошлого века. А раньше ведь после свадьбы молодую невесту везли сразу в дом жениха, никто не путешествовал по городу.

Еще одна красивая традиция в день свадьбы – вешать на мостах замочки, как символ соединения любящих сердец. В живописном Троицком предместье сегодня можно найти целую галерею свадебных талисманов.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Традиция появилась в 70-е годы в Италии, во Флоренции, и позже – в Риме, в 90-е. И потом пришла к нам. Сегодня замочки вешают не только на свадьбу, но и на годовщину, день встречи, юбилей. И так далее.

За портретами молодожены отправлялись в специальный светописный кабинет. Кстати, первый появился в Раковском предместье.

Правда, фотокарточки до революции 1917 года и после сильно отличаются.

Пышные наряды и огромные букеты после установления советской власти сменились довольно скромными платьями и военной формой для женихов.

Время меняет брачный кодекс. Отменяется церковный брак, он считается недействительным.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

В 1926 году появляется новый кодекс, в котором описывается все то, что мы сегодня имеем, так называемый семейный кодекс. В 1927 году вносятся небольшие изменения, которые были в основном связаны с тем, что нельзя было усыновлять детей. Это такой очень важный момент.

После Великой Отечественной войны столицу восстанавливали всем народом. Именно в эти нелегкие времена нужно было улучшить демографическую ситуацию в стране, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Государство принимает решение сделать ордена материнской славы и давать почетное звание «Мать-героиня». Замечательные советские плакаты, где порой невозможно сосчитать количество детей, наглядно показывают нравы тех времен.

Людмила Скрадаль, экскурсовод:

Что самое интересное, для художника свадьба становится настоящим вдохновением – огромное количество картин написано в это время по мотивам свадьбы. Например, Пименов, «Свадьба на завтрашней улице». Обратите внимание, что невеста одета не очень дорого (простое белое платье), черный костюм жениха. И они идут по будущей дороге, еще даже не замощенной. Свадьбы проводились во Дворцах бракосочетаний, потом – в Домах культуры. Издавали специальные брошюры в советское время. Они так и назывались – «Советская свадебная обрядность». Наличие красного ковра, скульптуры Ленина и, конечно же, женщины, которая говорила торжественные речи, – все это присутствовало на свадьбах.

Молодые минчанки удивятся, но в Советском Союзе был налог за бездетность. «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР гласил, что бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.

Такова она – история свадеб от язычества до Советского Союза в столичном ракурсе.