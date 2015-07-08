Обладательница Ордена Матери, мать пятерых детей, Оксана Бекасова: Детям комфортнее, когда их много!

Вы планировали, ещё будучи юной девушкой, такую огромную семью?

Оксана Бекасова, мать пятерых детей:

Это немного сложный вопрос. Я всегда была разносторонней, много чем занималась, имела несколько высших образований. Мыслей много, эмоций тоже много, и периодически в разные периоды своей жизни я говорила о том, что у меня будет пять детей. Наверное, сложно сказать, что я планировала. Сложно в плане написать: «раз, два, три, четыре, пять…» Не планировала. Но желание такое было всегда.

Сегодня в Беларуси есть тенденция: давать детям нестандартные и уникальные имена. У Вас - Злата, Калерия, Ника, Иван, Лев. Чем Вы руководствовались, когда их выбирали?

Оксана Бекасова, мать пятерых детей:

Имя Иван - это семейная традиция. У нас папы - Иваны. У мужа папа Иван Иванович. Наш сын - уже шестой Иван Иванович. Муж хотел сына, мальчика. Хотел продолжать эту традицию.

Что касается других имен, хочется, чтобы ребёнок был особенным также, как и его имя. Чтобы это как-то по-особому повлияло на его судьбу. Они созвучны, к тому же, это красиво, и чуть-чуть необычно.

В Беларуси увеличивается число многодетных семей. Как Вы относитесь к этому?

Оксана Бекасова, мать пятерых детей:

Совершенно нормально. Я, конечно, не буду говорить: «Давайте, рожайте по четыре, по пять детей…» Это личное дело каждого. Каждый чувствует в себе силы, желания. Во многом, получается так, складывается. Каждому своё в этой жизни. Не нужно многим стремиться иметь пятеро, десять детей. Может быть, для себя это и сложно. Но для детей - всё-таки, лучше, когда их много. Им так комфортнее. Им хорошо вместе. Для детей это хорошо. Поэтому нужно только радоваться этому.