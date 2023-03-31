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Марина Ленчевская: уверена, что Послание разлетится на цитаты. И не только в отечественных, но и мировых СМИ

31 марта 2023 07:51
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Новости Беларуси. Участники мероприятия ожидают важных заявлений от главы государства. В экспертном сообществе и среди населения есть запрос на глобальные темы. Прежде всего это безопасность, наше экономическое благополучие, международное сотрудничество. Вокруг Беларуси складывается непростая ситуация, и мы вынуждены адекватно реагировать на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина, санкции, геополитика в целом. Белорусы угадывают тезисы Послания Президента.

Марина Ленчевская: уверена, что Послание разлетится на цитаты. И не только в отечественных, но и мировых СМИ-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во-первых, я уверена, что Послание будет ярким, как всегда, четным и открытым. Конечно, большой блок будет посвящен экономике. Экономика – это основа жизнедеятельности государства. Мы сегодня, несмотря на такие жесткие санкции, очень стабильно развиваемся. И у нас снижается инфляция, с 3 апреля у нас снижается и ставка рефинансирования. Для государства это хорошо, но, безусловно, сегодня Президент будет давать такой посыл, что расслабляться нельзя. Много сделано, но впереди предстоит еще очень сложная и кропотливая работа. Думаю, что Президент, конечно, озвучит вопрос размещения тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь и объяснит всем, что это важно, что это элемент стратегического сдерживания. Уверена, что Послание не закончится, а уже разлетится на цитаты. И не только в отечественных, но и мировых СМИ. Потому что все должны слышать голос разума и здравого смыла.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Марина Ленчевская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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