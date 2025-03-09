Савиных про интервью Лукашенко блогеру Науфалу: главный посыл Президента – устойчивый мир

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Обратите внимание, что главный посыл Президента – устойчивый мир. А устойчивый мир может быть обеспечен только геополитическими решениями. Он об этом практически прямо, хотя и дипломатично говорит западному обществу. Это именно тот сигнал, который сейчас им крайне важен. Нужно вырабатывать решения, которые не будут локальными, не будут касаться только Украины. Нужно выстраивать логику взаимодействия безопасности на всем европейском континенте. И более того, в основе всего этого должен быть положен вот этот классический принцип белорусской внешней политики. Это принцип, когда нельзя обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа. Если вот эти решения, вот почему президенты указывают на то, что позиция США важна, позиция других стран коллективного Запада, если они пойдут вот на такое урегулирование, тогда будет достигнут устойчивый мир. И это сейчас главное.

Сенсационное интервью Лукашенко! Собрали главные тезисы, комментарии экспертов и иностранных зрителей.