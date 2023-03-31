Украина, санкции, геополитика в целом. Белорусы угадывают тезисы Послания Президента

Новости Беларуси. От национальной безопасности до развития медицины и образования. Послание главы государства ждут и простые белорусы. Что сейчас волнует людей, ответы на какие вопросы они хотят услышать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Думаю, глава государства затронет темы, которые волнуют каждого белоруса. Это и ситуация в Украине, и развитие экономики в период санкционного давления со стороны Запада, и вопросы международного сотрудничества. Поэтому для меня важно будет услышать, какие задачи поставит Президент перед правительством по развитию нашей страны в условиях так быстро меняющейся геополитической ситуации в мире.

Мне интересно, какие задачи поставит Президент в сфере образования на ближайшее время.

Привлечение инвестиций в нашу страну, так как это позволит создать дополнительные рабочие места и поднимает уровень жизни наших граждан.

Главное, чтобы мир был у нас и не было никаких волнений. А все остальное… Работать нужно, будем хорошо работать, все у нас будет.

«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента.

Традиционно со стороны медиа высокий интерес к посланию. Журналисты в буквальном смысле разбирают на цитаты выступление Президента. Наверняка очень интересно будет и сегодня.

Во Дворце Республики работает большая информационная команда СТВ. Главные тезисы Послания будем обсуждать в нашей выездной студии, гостями которой станут приглашенные эксперты, высшие должностные лица страны, парламентарии.