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Савиных: у Трампа есть враг, которого он не сможет никогда простить

09 марта 2025 19:13
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Курс на милитаризацию берут европейские государства. Чем вызвана данная политика и к чему она может привести? Почему Франция продолжает поддерживать Украину, препятствует мирному разрешению военного конфликта? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Савиных: у Трампа есть враг, которого он не сможет никогда простить-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
У Трампа есть очень серьезный враг, который пытался его убить. И он это простить уже не сможет никогда в жизни. И не один раз. Это дипстейт, вернее, это, скажем так, ультраглобалисты. Но где они сейчас? Они уже давно проиграли в Китае, в России, сейчас они проиграли в США, и единственным оплотом ультраглобалистов остается Европейский Союз. И мне кажется, что сейчас вся политика Трампа как раз таки направлена на то, чтобы уничтожить вот этот последний оплот. Любым способом.

# Международная политика # Андрей Савиных

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