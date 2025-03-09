Савиных: у Трампа есть враг, которого он не сможет никогда простить

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

У Трампа есть очень серьезный враг, который пытался его убить. И он это простить уже не сможет никогда в жизни. И не один раз. Это дипстейт, вернее, это, скажем так, ультраглобалисты. Но где они сейчас? Они уже давно проиграли в Китае, в России, сейчас они проиграли в США, и единственным оплотом ультраглобалистов остается Европейский Союз. И мне кажется, что сейчас вся политика Трампа как раз таки направлена на то, чтобы уничтожить вот этот последний оплот. Любым способом.