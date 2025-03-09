Дональд Трамп, президент США: Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение.

Надежда Сасс, ведущая: Предполагаю, что данный посыл был адресован Зеленскому, но, наблюдая за заявлениями французского лидера, можем мы предположить, что в случае достаточно такой агрессивной риторики из уст лидера Франции или господина Стармера, Соединенные Штаты Америки окажут давление и на эти государства, которые сейчас всячески пытаются воспрепятствовать мирному соглашению.

Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США:

США могут наказать давлением, они уже и так держат Европу на игле сланцевого соевого газа, за который Европа переплачивает. Экономика и Франции, и Германии в разрушении. Ноль роста за последний год, по сравнению даже с Российской Федерацией, которая полностью под санкциями. Ситуация такова, что я год назад говорил, еще до выборов президента Трампа, что будет готовиться план глобалистов и дипстейта США, чтобы перекинуть это все на Европейский Союз, на Европу, продолжение войны, военных действий, подрыва мирных переговорных процессов между Российской Федерацией и США, если победит Дональд Трамп.

В игру кинулся Зеленский непосредственно, как их собачка на побегушках. И то же самое во Франции и Германии. Германия будет сейчас вклиниваться после прихода нового канцлера. И Великобритания. Эти люди все, если посмотреть их бэкграунд и прошлое, тот же Макрон – представитель глобалистов. Тот же представитель Германии, который придет сейчас, Мерц. Это тоже представитель BlackRock, который непосредственно ведет войну, продолжает вести войну в Украине, выкупив все, что там есть. Эти люди готовы подрывать всю национальную безопасность своей страны. И у них единственный максимум, чтобы поддержать guerilla warfare (партизанскую войну) в Украине, даже если будет перемирие. И чтобы сорвать любые процессы и нагадить России у ее границ на территории Украины.