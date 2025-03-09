Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Вы очень удивитесь, но я считаю, что советы Зеленскому дает его непосредственно охрана в виде MI6, SAS и SBS. Это спецслужбы Британии, которые непосредственно находятся от него на расстоянии вытянутой руки. То есть что-то не то скажет, звонок из Лондона – и нет Зеленского. Поэтому Зеленский сегодня – это уже прокси Британии. Это нужно понимать. И гражданин Британии. И его десакрализация, которая была Трампом произведена, на самом деле – это коррупционер первой гильдии, которая за своим внешним видом просто таким образом скрывает, как корейка, так сказать, свои миллионы, миллиарды, как наши все эксперты говорят. Они у него где-то в офшорах там, на Гибралтаре, в том же Лондоне, где-то в Эмиратах, возможно, еще где-то. Этот человек подготовился, у него есть запасной аэродром, и Трамп пригласил его в Вашингтон после Макрона не случайно, потому что разрабатывался маршрут эвакуации.