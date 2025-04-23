Участвовал в штурме Кёнигсберга и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего! «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Историями дедушек своего мужа поделилась наша телезрительница.
Вот что значил толковый телефонист на фронте!
Акулич Логвин Максимович родился 20 октября 1910 года в деревне Сапейково Октябрьского района Гомельской области, там провел детство, а когда обзавелся своей семьей, поселился в застенке Устерхи Глусского района, работал в местном колхозе.
На фронт Логвин Максимович ушел сразу после начала войны: он был призван Глусским райвоенкоматом Полесской области 23 июня 1941 года. Его воинская специальность была «связист-проволочник артиллерийских частей» с квалификацией «телефонист». Служить довелось на Брянском, Воронежском, Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах. Что значил в то время толковый и ответственный телефонист, кажется, объяснять никому не надо. Связь в войсках держалась в основном на обычных полевых проводах, при продвижении войск их тянули каждый раз заново, при артналетах провода секло осколками, и прямо во время боя, под огнем, нужно было искать обрыв и исправлять. Кроме того, немецкие разведчики нередко перерезали провода, чтобы устроить засаду на наших телефонистов, ведь те практически первыми узнавали всю важную информацию.
Телефонист 101 гаубичной артиллерийской Владимир-Волынской бригады БМ 13 артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прорыва РГК Логвин Максимович Акулич был отважным, решительным, сведущим в своем деле. Сохранилась Выписка из приказа Верховного Главнокомандующего от 24 июля 1943 года: «телефонисту… тов. Акуличу Логвину Максимовичу в боях за ликвидацию немецкого июльского наступления на Орловском направлении объявляю благодарность».
А в мае 1945 года телефониста Акулича наградили медалью «За боевые заслуги». Вот выписка из наградного листа:
«…В боях при прорыве обороны противника в районе города Оломоуц показал образцы своей работы при прокладке проволочной связи и сохранения бесперебойной связи, под сильным артминометным огнем исправил пять порывов в линии, что дало возможность провести успешный бой при наступлении наших войск. Достоин представления к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».
Кроме того, Логвин Максимович Акулич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.
Участвовал в штурме и взятии Кенигсберга!
Аркадий Захарович Кротик на фронт ушел практически сразу после освобождения Глусского района – 1 июля 1944 года, через несколько дней ему исполнилось 19 лет (родился 6 июля 1925-го). Военную присягу принял 15 июля 1944 года. Среди документов, которые хранятся в семье дочери Аркадия Захаровича, – военный билет, красноармейская книжка, учетно-послужная карточка. Из красноармейской книжки узнаем, что он проживал в Глуске на Больничной улице, у него было пять классов образования, а специальность до призыва – парикмахер. Там, где указывают данные родственников (жены или родителей – именно в таком порядке), записана мать Мария Савиновна.
Служил Аркадий Кротик сначала в 197-м армейском запасном стрелковом полку, затем в составе орудийного расчета 157-й пушечной артиллерийской бригады. Его военная специальность – «артиллерист 122, 130, 152-мм пушек и 152-мм пушек-гаубиц». В январе 1945 года получил ранение и несколько месяцев лечился в госпитале. После Победы дослуживал срочную службу в 157-й пушечной артиллерийской бригаде и в 41-й гвардейской пушечной артиллерийской бригаде. Демобилизован в ноябре 1946 года на основании заключения врачебной комиссии Полоцкого военного госпиталя: «Годен к нестроевой службе».
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками» рядовой красноармеец Аркадий Кротик в ноябре 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги».
На сайте «Память народа» есть копия наградного листа: «Тов. Кротик А. З. в Красной Армии с 1 июля 1944 г. участвует в боях по защите СССР в Отечественной войне с 1 января 1945 г. Восточная Пруссия, город Фридланд, где был контужен. Работая в распределительном батальоне 197 АЗСП в должности ездового, выполнял все приказания командиров, показал себя как дисциплинированного и исполнительного бойца Красной Армии…»
Участвовал красноармеец Аркадий Кротик и в героическом штурме и взятии Кенигсберга, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга», а за вклад в общую победу советских солдат над фашистами – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.