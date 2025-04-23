Участвовал в штурме Кёнигсберга и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Акулич Логвин Максимович родился 20 октября 1910 года в деревне Сапейково Октябрьского района Гомельской области, там провел детство, а когда обзавелся своей семьей, поселился в застенке Устерхи Глусского района, работал в местном колхозе.

На фронт Логвин Максимович ушел сразу после начала войны: он был призван Глусским райвоенкоматом Полесской области 23 июня 1941 года. Его воинская специальность была «связист-проволочник артиллерийских частей» с квалификацией «телефонист». Служить довелось на Брянском, Воронежском, Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах. Что значил в то время толковый и ответственный телефонист, кажется, объяснять никому не надо. Связь в войсках держалась в основном на обычных полевых проводах, при продвижении войск их тянули каждый раз заново, при артналетах провода секло осколками, и прямо во время боя, под огнем, нужно было искать обрыв и исправлять. Кроме того, немецкие разведчики нередко перерезали провода, чтобы устроить засаду на наших телефонистов, ведь те практически первыми узнавали всю важную информацию.

Телефонист 101 гаубичной артиллерийской Владимир-Волынской бригады БМ 13 артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прорыва РГК Логвин Максимович Акулич был отважным, решительным, сведущим в своем деле. Сохранилась Выписка из приказа Верховного Главнокомандующего от 24 июля 1943 года: «телефонисту… тов. Акуличу Логвину Максимовичу в боях за ликвидацию немецкого июльского наступления на Орловском направлении объявляю благодарность».

А в мае 1945 года телефониста Акулича наградили медалью «За боевые заслуги». Вот выписка из наградного листа:

«…В боях при прорыве обороны противника в районе города Оломоуц показал образцы своей работы при прокладке проволочной связи и сохранения бесперебойной связи, под сильным артминометным огнем исправил пять порывов в линии, что дало возможность провести успешный бой при наступлении наших войск. Достоин представления к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Кроме того, Логвин Максимович Акулич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.

Участвовал в штурме и взятии Кенигсберга!