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Участвовал в штурме Кёнигсберга и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего! «Незабытые истории»

23 апреля 2025 12:26
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историями дедушек своего мужа поделилась наша телезрительница.

Вот что значил толковый телефонист на фронте!

Участвовал в штурме Кёнигсберга и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего! «Незабытые истории»-1

Акулич Логвин Максимович родился 20 октября 1910 года в деревне Сапейково Октябрьского района Гомельской области, там провел детство, а когда обзавелся своей семьей, поселился в застенке Устерхи Глусского района, работал в местном колхозе.

На фронт Логвин Максимович ушел сразу после начала войны: он был призван Глусским райвоенкоматом Полесской области 23 июня 1941 года. Его воинская специальность была «связист-проволочник артиллерийских частей» с квалификацией «телефонист». Служить довелось на Брянском, Воронежском, Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах. Что значил в то время толковый и ответственный телефонист, кажется, объяснять никому не надо. Связь в войсках держалась в основном на обычных полевых проводах, при продвижении войск их тянули каждый раз заново, при артналетах провода секло осколками, и прямо во время боя, под огнем, нужно было искать обрыв и исправлять. Кроме того, немецкие разведчики нередко перерезали провода, чтобы устроить засаду на наших телефонистов, ведь те практически первыми узнавали всю важную информацию.

Телефонист 101 гаубичной артиллерийской Владимир-Волынской бригады БМ 13 артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прорыва РГК Логвин Максимович Акулич был отважным, решительным, сведущим в своем деле. Сохранилась Выписка из приказа Верховного Главнокомандующего от 24 июля 1943 года: «телефонисту… тов. Акуличу Логвину Максимовичу в боях за ликвидацию немецкого июльского наступления на Орловском направлении объявляю благодарность».

А в мае 1945 года телефониста Акулича наградили медалью «За боевые заслуги». Вот выписка из наградного листа: 

«…В боях при прорыве обороны противника в районе города Оломоуц показал образцы своей работы при прокладке проволочной связи и сохранения бесперебойной связи, под сильным артминометным огнем исправил пять порывов в линии, что дало возможность провести успешный бой при наступлении наших войск. Достоин представления к правительственной награде медалью «За боевые заслуги». 

Кроме того, Логвин Максимович Акулич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.

Участвовал в штурме и взятии Кенигсберга!

Участвовал в штурме Кёнигсберга и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего! «Незабытые истории»-3

Аркадий Захарович Кротик на фронт ушел практически сразу после освобождения Глусского района – 1 июля 1944 года, через несколько дней ему исполнилось 19 лет (родился 6 июля 1925-го). Военную присягу принял 15 июля 1944 года. Среди документов, которые хранятся в семье дочери Аркадия Захаровича, – военный билет, красноармейская книжка, учетно-послужная карточка. Из красноармейской книжки узнаем, что он проживал в Глуске на Больничной улице, у него было пять классов образования, а специальность до призыва – парикмахер. Там, где указывают данные родственников (жены или родителей – именно в таком порядке), записана мать Мария Савиновна.

Служил Аркадий Кротик сначала в 197-м армейском запасном стрелковом полку, затем в составе орудийного расчета 157-й пушечной артиллерийской бригады. Его военная специальность – «артиллерист 122, 130, 152-мм пушек и 152-мм пушек-гаубиц». В январе 1945 года получил ранение и несколько месяцев лечился в госпитале. После Победы дослуживал срочную службу в 157-й пушечной артиллерийской бригаде и в 41-й гвардейской пушечной артиллерийской бригаде. Демобилизован в ноябре 1946 года на основании заключения врачебной комиссии Полоцкого военного госпиталя: «Годен к нестроевой службе».

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками» рядовой красноармеец Аркадий Кротик в ноябре 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

На сайте «Память народа» есть копия наградного листа: «Тов. Кротик А. З. в Красной Армии с 1 июля 1944 г. участвует в боях по защите СССР в Отечественной войне с 1 января 1945 г. Восточная Пруссия, город Фридланд, где был контужен. Работая в распределительном батальоне 197 АЗСП в должности ездового, выполнял все приказания командиров, показал себя как дисциплинированного и исполнительного бойца Красной Армии…»

Участвовал красноармеец Аркадий Кротик и в героическом штурме и взятии Кенигсберга, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга», а за вклад в общую победу советских солдат над фашистами – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

# Великая Отечественная война # История

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