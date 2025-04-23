Прямой эфир

Путин рассказал о нехватке средств поражения в зоне СВО

23 апреля 2025 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам президента РФ Владимира Путина, в войсках наблюдается нехватка FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости.

Путин рассказал о нехватке средств поражения в зоне СВО-1

Фото: Pinterest

Каждый день в зону проведения специальной военной операции направлялось порядка 4 000 БПЛА, однако этого недостаточно, отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в Министерстве обороны работа в данном направлении ведется непрерывно. Он также добавил, что в зоне СВО очень ждут такие разработки, ведь они – важный фактор успеха.

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Лавров: очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро
23 апреля 2025 11:56

Сергей Лавров: очередной раунд переговоров РФ и США состоится скоро

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на границе с РФ
23 апреля 2025 11:23

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на границе с РФ

Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса в качестве ультиматума
23 апреля 2025 10:54

Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса в качестве ультиматума