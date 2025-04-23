Путин рассказал о нехватке средств поражения в зоне СВО

По словам президента РФ Владимира Путина, в войсках наблюдается нехватка FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента РФ Владимира Путина, в войсках наблюдается нехватка FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости.
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Каждый день в зону проведения специальной военной операции направлялось порядка 4 000 БПЛА, однако этого недостаточно, отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что в Министерстве обороны работа в данном направлении ведется непрерывно. Он также добавил, что в зоне СВО очень ждут такие разработки, ведь они – важный фактор успеха.