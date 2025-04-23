Эстония планирует создать военную базу в Нарве на границе с РФ

Власти Таллина намерены создать на территории города Нарва, который расположен вблизи границы РФ, военную базу, пишет РИА Новости.
Власти Таллина намерены создать на территории города Нарва, который расположен вблизи границы РФ, военную базу, пишет РИА Новости.
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По словам начальника генштаба эстонских сил обороны генерал-майора Вахура Каруса, на базе планируется размещение порядка 250 военнослужащих. В последующем, как отметил Карус, будет производиться ротация различных подразделений.