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Эстония планирует создать военную базу в Нарве на границе с РФ

23 апреля 2025 11:23
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Власти Таллина намерены создать на территории города Нарва, который расположен вблизи границы РФ, военную базу, пишет РИА Новости.

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на границе с РФ-1

Фото: Pinterest

По словам начальника генштаба эстонских сил обороны генерал-майора Вахура Каруса, на базе планируется размещение порядка 250 военнослужащих. В последующем, как отметил Карус, будет производиться ротация различных подразделений.

# Международная политика

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