«Говорят, литовцы не хотят работать». Больше 2600 грузовиков стоят на границе с ЕС. Что там происходит сейчас?

Новости Беларуси. Начало недели отметилось большими очередями на границе. Больше 2,5 тысячи грузовиков ожидают въезда в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая сложная ситуация на литовском направлении. В пункте пропуска «Каменный Лог» вереница большегрузов растянулась больше чем на 15 километров. В целом же перед пунктами пропуска в ожидании въезда в Литву простаивает более 1,5 тысячи машин. Также очереди на латвийское и польское направление. Они начали формироваться еще с выходных. Водители международных рейсов разных стран вынуждены стоять в заторе по нескольку суток.

Валерий Тарасевич, водитель:

Я приехал в субботу в 7 часов вечера, 4,5 километра было, сейчас здесь. Сделал уже две паузы по 9 часов. По большому счету, в принципе, все зависит от литовцев, насколько я знаю. Белорусы работают отлично, тут никаких проблем. А вот в литовцев все будет упираться. У них еще, наверное, рентгена нет, всех досматривают, 100 %.

Алексей Воробьев, водитель:

Стоим по трое, по четверо суток. Говорят, литовцы не хотят работать. Машина в час, максимум две.

Виталий Матешук, заместитель начальника отдела организации таможенного контроля Гродненской региональной таможни:

К сожалению, литовская сторона не выполняет взятые на себя обязательства по пропуску необходимого количества грузовых транспортных средств. Так, за минувшие выходные литовская сторона приняла только 80 % грузовых транспортных средств от необходимого минимума, что и привело к скоплению грузовых транспортных средств перед пунктами пропуска.