Марина Ильина: «Правила этические не должны стать неким кнутом, который бы помогал наказывать педагога»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Требования, которые предъявляются к педагогу, весьма высоки. А сам педагог каким образом защищён?

Зачем пришлось разрабатывать этический кодекс педагога: «Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Посмотрите: в сегодняшнем мире и роль педагога поменялась. Сегодня он – не единственный источник знаний. Мы войдём в Интернет сегодня и найдём все постулаты, все научные доказательства любых явлений. И, наверное, вот сейчас обсуждаются так активно эти этические правила и нормы, потому что, наверное, педагог любой, неважно – в детском саду или педагог высшего образования – он передаёт свой опыт жизненный. И от того, какой опыт, какой образ этого педагога будет передавать эти знания, очень много зависит в воспитании. Мы же никогда не отрываем получение знаний от воспитательного процесса. Может быть, сегодня это должно даже, вообще, выходить на первый план. И если говорить о защите педагога, ну, наверное, эти правила этические не должны стать неким кнутом, который бы помогал законным представителям или вышестоящим организациям наказывать педагога. Наверное, этические правила должны стать таким стержнем, примером, каким должен быть сегодня педагог.