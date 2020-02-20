Прямой эфир

Марина Ильина о введении единого экзамена: «Приведёт к какой-то более правильной системе итоговой аттестации учащихся»

20 февраля 2020 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стоит ли отменять ЦТ, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Планируется такое нововведение – это что-то типа единого экзамена, совмещение его с ЦТ.

Луцевич: «ЦТ – это, наверное, одно из лучших, что было введено в своё время в системе образования»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я за объединение в каком плане, вот смотрите: что сегодня происходит и почему репетиторство, неважно, процветает, но оно имеет место быть, я не против, пускай дети ещё получают где-то знания. Это форма проведения – централизованное тестирование, некий тест с определённым количеством заданий и контрольная по математике.

Здесь если можно как-то коррелировать, то возьмём русский язык, тест и изложение. Это совершенно разные формы, и мы к этим формам разным готовим. Если мы придём к одной единой форме, у нас был уже такой опыт, и он был очень разным – мы же уже когда-то, может, лет 10 назад совмещали и ушли от этого. Вот хотелось бы, конечно, сейчас подумать, почему мы отвергли эту систему, но, наверное, это будет определённой разгрузкой.

Всё-таки я понимаю, в школе мы это сильно обсуждаем с учителями, и приведёт к какой-то более правильной системе итоговой аттестации учащихся.

Марина Ильина о введении единого экзамена: «Приведёт к какой-то более правильной системе итоговой аттестации учащихся» -1

# Образование в Беларуси # общество # Марина Ильина # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Директор гимназии о том, как туда набирают учителей: «Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», сарафанное радио включается»
20 февраля 2020 14:28

Директор гимназии о том, как туда набирают учителей: «Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», сарафанное радио включается»

Луцевич об отношении педагогов к работе: «Будут конфликты. Но только это может привести к реальному образованию»
20 февраля 2020 14:19

Луцевич об отношении педагогов к работе: «Будут конфликты. Но только это может привести к реальному образованию»

Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»
20 февраля 2020 14:11

Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»