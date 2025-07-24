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Минобразования подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продлённого дня»

24 июля 2025 06:55
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Оставить ребенка под присмотром дипломированного специалиста. Министерство образования к новому учебному году подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продленного дня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобразования подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продлённого дня»-2

Учреждения образования обязаны выполнить ряд требований, чтобы открывать такие группы. У первоклассников должны быть спальные места. К работе в продленках допускаются наставники с педагогическим образованием. В группах продленного дня усилят воспитательную составляющую. Так, будут активно организовывать культурно-массовые, познавательные и патриотические мероприятия. 

Минобразования подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продлённого дня»-4

Ольга Кондрашкина, главный специалист главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
Как правило, продленку организуют в первую очередь для учащихся начальной школы. Самая первая очередь – это, конечно, наши первоклассники и второклассники. По прошлому году, могу сказать, что примерно 72 % первоклассников были обеспечены продленкой. И это, если говорить в целом от количества учащихся, которые зачислены в группы продленного дня, примерно 40 %. 

В прошлом учебном году группы продленного дня посещали почти 180 тысяч школьников. 

# Министерство образования Республики Беларусь # Дети # Школы Беларуси

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