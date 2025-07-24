Минобразования подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продлённого дня»

Оставить ребенка под присмотром дипломированного специалиста. Министерство образования к новому учебному году подготовило отдельные дополнения в постановление «О группах продленного дня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждения образования обязаны выполнить ряд требований, чтобы открывать такие группы. У первоклассников должны быть спальные места. К работе в продленках допускаются наставники с педагогическим образованием. В группах продленного дня усилят воспитательную составляющую. Так, будут активно организовывать культурно-массовые, познавательные и патриотические мероприятия.

Ольга Кондрашкина, главный специалист главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Как правило, продленку организуют в первую очередь для учащихся начальной школы. Самая первая очередь – это, конечно, наши первоклассники и второклассники. По прошлому году, могу сказать, что примерно 72 % первоклассников были обеспечены продленкой. И это, если говорить в целом от количества учащихся, которые зачислены в группы продленного дня, примерно 40 %.

В прошлом учебном году группы продленного дня посещали почти 180 тысяч школьников.