Без ущерба для природы! Сотрудники лесхозов напоминают основные правила сбора даров лесного фонда

Собирать дары леса правильно и без ущерба для природы. В разгар ягодного сезона сотрудники лесхозов напоминают основные правила заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собирать дары леса правильно и без ущерба для природы. В разгар ягодного сезона сотрудники лесхозов напоминают основные правила заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С июля и до середины сентября собирать чернику можно вручную и с помощью специальных приспособлений. Это гребенки и комбайны. Главное требование – расстояние между не острыми зубьями должно быть не менее пяти миллиметров. За нарушение правил грозит административная ответственность.
Николай Третьяк, инженер по охране леса Старобинского лесхоза:
Согласно статье 16.19 второй части КоАП Республики Беларусь, с наложением штрафа для физического лица до 20 базовых величин, индивидуальный предприниматель – 100 базовых величин, юридическое лицо – 500 базовых величин.
Сейчас в лесах уже можно собирать землянику и чернику, а в августе поспеет брусника. Важно помнить: растения нельзя вырывать с корнем. Это правило касается всех даров лесного фонда.