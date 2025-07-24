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Без ущерба для природы! Сотрудники лесхозов напоминают основные правила сбора даров лесного фонда

24 июля 2025 07:03
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Собирать дары леса правильно и без ущерба для природы. В разгар ягодного сезона сотрудники лесхозов напоминают основные правила заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без ущерба для природы! Сотрудники лесхозов напоминают основные правила сбора даров лесного фонда-2

С июля и до середины сентября собирать чернику можно вручную и с помощью специальных приспособлений. Это гребенки и комбайны. Главное требование – расстояние между не острыми зубьями должно быть не менее пяти миллиметров. За нарушение правил грозит административная ответственность.

Без ущерба для природы! Сотрудники лесхозов напоминают основные правила сбора даров лесного фонда-4

Николай Третьяк, инженер по охране леса Старобинского лесхоза:
Согласно статье 16.19 второй части КоАП Республики Беларусь, с наложением штрафа для физического лица до 20 базовых величин, индивидуальный предприниматель – 100 базовых величин, юридическое лицо – 500 базовых величин.

Сейчас в лесах уже можно собирать землянику и чернику, а в августе поспеет брусника. Важно помнить: растения нельзя вырывать с корнем. Это правило касается всех даров лесного фонда. 

# ягоды # Государственная лесная политика

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