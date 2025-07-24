Без ущерба для природы! Сотрудники лесхозов напоминают основные правила сбора даров лесного фонда

Собирать дары леса правильно и без ущерба для природы. В разгар ягодного сезона сотрудники лесхозов напоминают основные правила заготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С июля и до середины сентября собирать чернику можно вручную и с помощью специальных приспособлений. Это гребенки и комбайны. Главное требование – расстояние между не острыми зубьями должно быть не менее пяти миллиметров. За нарушение правил грозит административная ответственность.