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В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между РФ и Украиной – главное

24 июля 2025 07:32
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В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между РФ и Украиной – главное-0

В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной, в результате которых были заключены соглашения об обмене военными и гражданскими лицами. Встреча, состоявшаяся во дворце Чираган, продолжалась около 40 минут. Об этом пишет ТАСС.

Перед основной сессией делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели закрытую беседу. Следующая встреча состоится после реализации новых соглашений и будет посвящена обсуждению проектов меморандумов по мирному урегулированию и обмену пленными.

Украинская делегация в Анкаре расширилась до 14 человек, включая представителя омбудсмена и Генштаба ВСУ, в то время как российская делегация сохранила свой состав из восьми человек.

В результате предыдущих раундов в мае и июне были согласованы вопросы обмена пленными и подготовки меморандумов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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