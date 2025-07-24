Экспозиция «Made in Belarus» представлена на международной выставке в Анголе

Беларусь активизирует торгово-экономический диалог со странами Африки. Экспозиция с участием наших компаний под эгидой «Белинтерэкспо» представлена в Анголе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поручение Президента – активно выходить на разные рынки, в том числе стран Африки. Для наших предприятий этот континент – один из приоритетов в плане развития сотрудничества и налаживания деловых коммуникаций. К тому же интерес со стороны африканских предприятий к нашей продукции есть.