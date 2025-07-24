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Экспозиция «Made in Belarus» представлена на международной выставке в Анголе

24 июля 2025 07:10
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Беларусь активизирует торгово-экономический диалог со странами Африки. Экспозиция с участием наших компаний под эгидой «Белинтерэкспо» представлена в Анголе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поручение Президента – активно выходить на разные рынки, в том числе стран Африки. Для наших предприятий этот континент – один из приоритетов в плане развития сотрудничества и налаживания деловых коммуникаций. К тому же интерес со стороны африканских предприятий к нашей продукции есть. 

Экспозиция «Made in Belarus» представлена на международной выставке в Анголе-2

Ангола входит в пятерку крупнейших экономик региона, обладает обширными территориями, плодородными землями, богатейшими гидро- и энергоресурсами, запасами нефти, алмазов. Международная многоотраслевая выставка «FILDA-2025» работает в Луанде.

Этот форум проходит ежегодно и является крупнейшим событием в экономической жизни страны. В планах наших производителей – серия деловых встреч и переговоров с представителями бизнес-сообщества. Беларусь представила здесь свои разработки в производстве карьерной и специализированной техники, а также технологические решения.

# Выставка # Предприятия Беларуси

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