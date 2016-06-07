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Молодежный форум Беларуси и России: в Минске встретились представители крупных молодежных объединений стран

07 июня 2016 06:44
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Новости Беларуси. Две страны, Беларусь и Россию, в эти дни объединил и молодежный форум. Поучаствовать в диалоге приехали представители крупных молодежных объединений.

Сегодня их связывает далеко не один совместный проект. В числе традиционных — конкурс грации и артистического мастерства «Королева весна», развивается сотрудничество в области студотрядовского движения. Молодежь двух стран постоянно работает на стройках Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Селиверстова, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»:
Очень мало проектов сегодня существует для работающей молодежи в Российской Федерации, и мы в лице Российского союза молодежи активно внедряем тот опыт и те практики, которые сегодня реализует Белорусский республиканский союз молодежи.

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Студотрядовское движение у нас сегодня в части работы с коллегами из России будет развиваться. Мы все больше и больше регионов стараемся охватить нашими ребятами, которые поедут туда работать. И представители России к нам приезжают.

# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Селиверстова # Сергей Клишевич

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