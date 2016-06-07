«Белагро-2016» расширила выставочные площади: выставка начнется 7 июня в футбольном манеже и на территории аэропорта Минск-1

Новости Беларуси. К Форуму регионов приурочена и крупнейшая сельскохозяйственная выставка «Белагро-2016». Она начнет свою работу 7 июня в Минске.

В этом году в ней принимает участие рекордное количество компаний — свыше пяти сотен. Они прибыли из двух десятков стран мира. Расширились и выставочные площади. Так, на территории аэропорта Минск-1 свои новинки представят производители сельхозтехники. А под куполом футбольного манежа на проспекте Победителей крупнейшие отечественные и зарубежные компании продемонстрируют самое современное оборудование для переработки сельхозпродукции. Здесь же разместятся экспозиции предприятий пищевой промышленности.

Планируется также, что выставку посетят участники третьего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.