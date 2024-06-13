На выставке в Брестской крепости знакомят с российско-белорусским наследием оборонительной архитектуры

Проект «Союзная крепость» представлен в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку подготовили совместно с Государственным музеем «Смоленская крепость» и Российской академией архитектуры и строительных наук. Вниманию посетителей – 25 планшетов. Они знакомят с наследием оборонительной архитектуры.

Демьян Валуев, г лавный н аучный с отрудник Государственного м узея «Смоленская к репость»: Мы постарались показать определенные связи этих крепостей с историей Смоленской крепостной стены. Смоленская крепостная стена – это уникальный памятник истории архитектуры, это крупнейшая кирпичная крепость в мире. Формат путеводителя – на каждом стенде рассказывается о той или иной крепости, есть QR-код, даже два QR-кода. Благодаря одному QR-коду можно узнать о каком-то архитектурном элементе, который имеется и в данной крепости, и в Смоленской крепостной стене.

Олег Мурашев, генеральный консул России в Бресте:

Новая экспозиция является важным элементом нашего взаимодействия на культурно-гуманитарном треке. Наша общая история, наше достояние, наш общий вклад в развитие и защиту рубежей Родины – это то, что всегда является важным элементом в государственной политике.

Интерактивная выставка «Союзная крепость» расположилась в Восточном форте Брестской крепости, а посетить ее можно до 22 июля.