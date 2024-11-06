«Марафон единства» в Пинске! Какие уникальные фотовыставки подготовили в БелТА, рассказала Ирина Акулович

Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» уверенно шагает по стране. 8 и 9 ноября принять эстафету готовится Пинск. Там развернется не менее грандиозный праздник, чем ранее в Жлобине, Гомеле и Молодечно. В программе – открытие уникального арт-объекта, городской квест, «НЕскучная НЕлекция», где выступят приглашенные гости. Организаторы также привезут ряд выставок. Среди них – сразу две экспозиции Белорусского телеграфного агентства. О них поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Акулович: «Суверенная Беларусь». Это даже не игра слов: суверенная – уверенная. Более 20 плакатов, которые рассказывают о том, какая наша Беларусь сегодня и в чем мы уверены. Мы уверены в том, что нужно сохранять память. Мы уверены в том, что у нас замечательная молодежь. Мы рассказываем о нашей промышленности, о нашем здравоохранении. Если мы раньше работали с фотографией, то это плакат. Это уже не просто две фотки для сравнения. Здесь мы даем еще и факт.

Ирина Акулович:

И вторая выставка, которая на марафоне была презентована, – это «Беларусь. Взлет». Это рассказ о нашей истории в 30 лет, но на очень простом, бытовом уровне. Это выставка о простой жизни белорусов. Мы сравниваем то, что было когда-то, и то, что есть сейчас. Мы показываем жизнь простых белорусов.

Фото на выставке – это фотографии из архива Белорусского телеграфного агентства и Дзержинского архива. Когда готовились к выставке, всколыхнулось очень многое, а кое-что еще и узнали новое. Фотографии, которые представлены, – очень яркие.

Есть фотографии, которые были представлены нашими фотокорреспондентами из личного архива. Там есть несколько фоток, например, белорусских дорог. Мы уже не хотим вспоминать, что было на самих дорогах и что было возле дорог. Машины, уже сгнившие, поржавевшие, валяющиеся вдоль дорог, – это была наша действительность. Потрясающая фотография, сделанная в Беларуси, где написано, чтобы мы с вами приносили в столовую свои приборы. А еще все мы помним, как делали дырочки в вилках и ложках, чтобы их не уносили. И там два ряда фотографий – 30 лет назад и сегодня. И ты понимаешь, какой путь прошла наша страна за эти годы, как изменилась жизнь простых людей. За 30 лет из ямы прийти к тому, что мы имеем сегодня, – это действительно взлет. Именно поэтому мы так назвали выставку.