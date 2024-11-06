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3-й чемпионат Беларуси по колке дров – какие новые дисциплины ожидают журналистов?

06 ноября 2024 12:02
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На берегу водохранилища Вяча в Минском районе 7 ноября пройдет третий чемпионат Беларуси по колке дров среди журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3-й чемпионат Беларуси по колке дров – какие новые дисциплины ожидают журналистов?-2

Впервые необычный турнир состоялся в 2022-м. С того момента он эволюционировал. К таким видам программы, как колка дров, перерубание бревна, эстафета, добавилась колка дров по-президентски. В этом сезоне организаторы также придумали новый вид. Девушкам, попавшим в топ-10 по итогам классической колки, предложат расколоть колодки, используя деревянные клинья и сковороду. Мужчинам нужно будет справиться с десятью чурками одним ударом топора-колуна.

# СМИ Беларуси # Спортивные соревнования

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