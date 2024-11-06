Варлей, Дружинина, Мукасей! Каких ещё знаменитостей собрал юбилейный 30-й кинофестиваль «Лістапад»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Владимир Рылатко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
У нас были такие замечательные фамилии: Туров, Пташук, Добролюбов. Настоящие режиссеры! Я помню, начиналось это очень достойно и продолжается очень достойно.
Сегодня «Лістапад» действительно продолжает наращивать свой авторитет, и подтверждение тому – рост числа желающих участвовать в культурном форуме. Подано более 3 400 заявок из 124 стран! При этом лично подтвердили свой приезд 73 почетных гостя!
Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Это такие знаменитые режиссеры, как Карен Шахназаров, Сергей Урсуляк и его супруга Лика Нифонтова, Светлана Дружинина и ее супруг Анатолий Мукасей. То есть у нас фестиваль уже такой семейный, сюда ездят семейные творческие династии. Это и Дмитрий Харатьян, который не только примет участие в церемонии открытия фестиваля, но и выступит там с творческими номерами. Это и Наталья Варлей, и многие другие российские кинематографисты. К нам приедет и генеральный директор «Ленфильма», «Союзмультфильма», «Лендока» и других российских кинокомпаний. Что для нас отрадно, так это то, что в этом году яркими экзотическими для нас творческими именами будут представлены, например, Япония. К нам приедет и будет членом жюри художник-аниматор, который снял полнометражные фильмы аниме. К нам приедет со своим новым фильмом группа турецких актеров.
И, кончено, на красной дорожке будут блистать отечественные актеры и режиссеры. 2024-й – юбилейный год для белорусского кино. А еще очень плодотворный: наши фильмы гордо представлены во всех конкурсных программах. А это значит, на фестивальном небосводе совсем скоро зажгутся новые звезды!
Подробности в видео.