Варлей, Дружинина, Мукасей! Каких ещё знаменитостей собрал юбилейный 30-й кинофестиваль «Лістапад»

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Это такие знаменитые режиссеры, как Карен Шахназаров, Сергей Урсуляк и его супруга Лика Нифонтова, Светлана Дружинина и ее супруг Анатолий Мукасей. То есть у нас фестиваль уже такой семейный, сюда ездят семейные творческие династии. Это и Дмитрий Харатьян, который не только примет участие в церемонии открытия фестиваля, но и выступит там с творческими номерами. Это и Наталья Варлей, и многие другие российские кинематографисты. К нам приедет и генеральный директор «Ленфильма», «Союзмультфильма», «Лендока» и других российских кинокомпаний. Что для нас отрадно, так это то, что в этом году яркими экзотическими для нас творческими именами будут представлены, например, Япония. К нам приедет и будет членом жюри художник-аниматор, который снял полнометражные фильмы аниме. К нам приедет со своим новым фильмом группа турецких актеров.